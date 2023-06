Purga Vene teatri rahastuse vähendamisest: see pole ministeeriumi ametlik seisukoht

Taaniel Raudsepa reedeses artiklis seisab, et Vene teatri tegevusmahtu tuleb vähendada ning sellest vabanevad vahendid 250 - 750 000 eurot suunata erateatrite rahastamiseks. Vajadusel tuleks leida teatrile uus juht ja väiksemad ruumid.

"Meediale edastatud ettepanekuid, mis puudutavad Vene teatri küsimust, ei ole arutatud, ei ametkondlikult ega ka valdkonnasiseselt, see on ametniku arvamus, mis ei ole kindlasti poliitiline otsus," rääkis kultuuriminister Heidy Purga "Aktuaalsele kaamerale". "See on ametniku idee, see ei ole kultuuriministeeriumi ametlik seisukoht," lisas ta.

Taaniel Raudsepp põhjendas oma avaldust vajadusega viia teatrite rahastamise debatt uuele tasemele. "Miks ma otsustasin selle dokumendi avalikuks teha, on see, et ma näen, et nende küsimuste üle on vaja sisulist avalikkuse silme all toimuvat arutelu," lausus ta.

Vene teatri juht Svetlana Jantšek ütles, et ei mõista, miks tuldi Vene teatri kärpeplaaniga välja just nüüd, kui teatril on selja taga edukas aasta, mil kasvas nii publiku arv kui ka piletitulu. "Praegu on Vene teater paljude jaoks siin

elava Vene elanikkonna identiteedi sümbol. See on eriline roll, sest mitte-Eesti

kogukond pole ainult venelased, see on eripalgeline, erinevate vaadete,

erinevate kultuuritraditsioonidega," rääkis Jantšek. "Aga Vene teater on praegu just see asutus, mis neid ühendab ja kes annab edasi neid humaanseid väärtusi, mida toetab ka riik. On raske uskuda, et riiklik kultuuriministeerium, kellel on

olemas kõik andmed Vene teatri kohta, võis teha sellise otsuse."