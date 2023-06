Klimti viimane portree müüdi rekordilise 86 miljoni euroga

Gustav Klimti viimane portree müüdi teisipäeval Londonis 74 miljoni naelaga (ligikaudu 86 miljoni euroga), mis tähistab uut rekordit Euroopa kunstioksjonitel. Kuulsa austria sümbolisti maal "Dame mit Fächer" ("Daam lehvikuga") läks haamri alla oksjonimajas Sotheby's.

Maal, mida on kirjeldatud kui "kaunist, rikkalikku ja peibutavat portreed tundmatust naisest", leiti Klimti ateljeest molbertilt, kui ta 1918. aasta veebruaris ootamatult 55 aasta vanuselt suri.

Oksjonimaja esindaja Helena Newmani sõnul on pilt maalitud Klimti loome kõrgajal, kui ta tegi mõned oma kõige kuulsamad, aga ka kõige eksperimentaalsemad tööd. "Paljud neist töödest, muidugi portreed, mille järgi teda kõige enam tuntakse, olid tellimused," ütles Newman.

Seni on Euroopas kunstioksjonil kõrgeima hinnaga maha müüdud Šveitsi skulptori Alberto Giacometti "Kõndiv mees I", mis osteti 2010. aastal 65 miljoni naela eest.

Claude Monet "Tiik vesiroosidega" ("Le bassin aux nympheas") läks 2008. aastal 40,9 miljoni naela eest ja René Magritte'i "Valguse impeerium" ("L'Empire des lumières") leidis märtsis omaniku 59,4 miljoni naela eest.

Klimti portreed on jõudnud oksjonitele väga harva. Sotheby's ütles, et eelmine sama hinnaklassi töö "Adele Bloch-Baueri portree II" müüdi 2006. aastal New Yorgis Christie'se oksjonil 87,9 miljoni dollari eest.

Sotheby'si oksjonil oli ka tuntud Jaapani kunstniku Katsushika Hokusai meistriteos "Suur laine" aastast 1831. Tegu oli esimese Jaapani pildiga, mis on jõudnud Sotheby's moodsa ja nüüdisaegse õhtumüügi oksjonile. Maali eest pakuti 762 000 naela, mis on ligikaudu 886 000 eurot.

