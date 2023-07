Galerii: Tallinna lauluväljakul toimub XIII noorte laulupidu "Püha on maa"

Pühapäeval toimub Tallinna Lauluväljakul XIII noorte laulupeo kontsert "Püha on maa". Kaare all astub üles 778 kollektiivi ja 23 139 koorilauljat ning orkestranti. Koore ja orkestreid juhendas teekonnal laulupeole 657 dirigenti.

Avaühendkooris laulavad koos 362 koori ning 11 900 lauljat ning lõpuühendkooris 326 koori ja 10 700 lauljat. XIII noorte laulupeo kunstiline juht on Pärt Uusberg. Peo juhtmõte on "Püha on maa" ning Uusberg lähtus juhtmõtte ideekavandi loomisel Hando Runneli luuletusest "Valgust!".

Lisaks peo kunstilisele juhile Uusbergile kuuluvad XIII noorte laulupeo kunstilisse toimkonda kaheksa liigijuhti:

Mudilaskoorid – liigijuht Maret Poll

Lastekoorid – liigijuht Ave Sopp

Poistekoorid – liigijuht Kuldar Schüts

Neidudekoorid – liigijuht Aarne Saluveer

Noormeestekoorid – liigijuht Kuno Kerge

Segakoorid – liigijuht Valter Soosalu

Puhkpilliorkestrid – liigijuht Riivo Jõgi

Sümfooniaorkestrid – liigijuht Jüri-Ruut Kangur

XIII noorte laulupeo muusikatoimetaja on Kersti Seitam ning lavastaja Uku Uusberg. Laulupeo kontsert lõpeb orienteeruvalt kell 21.00.