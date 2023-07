ETV2-s ja kultuuriportaalis algab Pärnu filmifestivali nädal

3.–9. juulini toimub XXXVII Pärnu filmifestival. ETV2 näitab terve nädala jooksul võistlusfilme, mille kandvaks teemaks on idenditeet. Žürii valitud võidufilm jõuab vaatajateni koos sissejuhatusega laupäeva õhtul. Lisaks antakse laupäeval välja ka eesti rahva auhind, mis selgub ERR-i kultuuriportaalis toimunud hääletuse tulemusena.

Kõiki auhinnale kandideerivaid filme näeb lisaks ETV2-le ka kultuuriportaalis, hääletada saab laupäeva keskpäevani.

Esmaspäev, 3. juuli kell 22.15 "Roosid" (Ukraina 2021)

Kiievi kabareeteater DAH on tänaseni elurõõmu allikaks Ukraina rahvale. Kuigi film seitsme näitlejatari eksperimendist on jäädvustatud enne Venemaa kallaletungi 2022. aastal, pole see vahva kollektiiv siiani oma missiooni muutnud. Nad alustasid aastaid tagasi lauluga "Roosa Donbass" ja usuvad siiani, et sõjasuitsust must Donbass muutub peagi taas roosiaiaks.

Teisipäev, 4. juuli kell 22.15 "Mind pole" (Iisrael 2022)

Haarav portreefilm iisraeli noorukist Orenist, kes lapsendati imikueas ühest Guatemala vaesest perekonnast. Tomer Heymanni kaamera jälgib, kuidas ürgse temperamendiga poiss hoopis teistsuguses kultuuriruumis sirgub ja millise pöörde toob Oreni ellu kohtumine oma bioloogiliste vanematega...

Kolmapäev, 5. juuli kell 22.15 "Noor Valgevene" (Poola 2022)

Tundlik portreefilm noorest valgevene räpparist Andreist, kes oma totalitaarselt kodumaalt pidi ära tulema. Andrei jätkab võitlust demokraatliku Valgevene eest, töötades Poolas ajakirjaniku ja muusikuna. Koos omavanuste saatusekaaslastega viib ta sõnumeid nii Valgevene kui ka Ukraina rahvaste unistusest ookeani taha...

Neljapäev, 6. juuli kell 22.15 "Üldsegi mitte kangelane" (Poola 2021)

Miszka sündis siia ilma sõrmedeta ja varvasteta. Noormehel ei ole ka käe- ega jalalabasid, samuti kanna- ning randmeliikmeid. Ometi jõudis ta mäesuusatamisega paraolümpia tippu. Kust poola noorsportlane ammutab julgust ja energiat oma saatusega võitlemiseks ning unistusteni jõudmiseks, seda uurib poola filmilooja Michal Kawecki hoogne dokumentaal.

Reede, 7. juuli kell 22.15 "Emme" (Mehhiko 2022)

Mehhiko noormehe autoportreeline dokumentaal endast ja oma emast, kes teda üksinda kasvatas. Tundeküllane film täis kurbust, etteheiteid ja sallimist saatusega.

Laupäev, 8. juuli kell 22.15 XXXVII Pärnu filmifestivali võidufilm