Galerii: ARS-i projektiruumis avati Kärt Hammeri näitus "Must"

18. juulil avati ARS-i projektiruumis Kärt Hammeri installatiivne näitus "Must", mis uurib slaavi folkloorist pärineva Baba-Jagaa müüdi kaudu kaoses peituvat energiat.

Kärt Hammeri näitus "Must" loob müütilise olendi Baba-Jagaaga seotud muinasjuttude tõlgendustest lähtuva ruumikogemuse. Näitusele on helitausta loonud Erki Pärnoja, saateteksti on kirjutanud Eero Epner.

"Baba-Jagaa tähistab siin ruumis mitteinimlikku kõiksust ja lõputu potentsiaaliga laetud kaost - eksistentsi ennast. Mütoloogiate uurija Marion Woodmani arvates sümboliseerib Baba-Jagaa slaavi muinasjuttudes hävitavat ning seeläbi uue alge potentsiaali loovat energiat - surmajumalannat, kes aitab loo kangelasel hävitada endas selle, mis peab kaduma, et uus saaks koha sisse võtta. See on kaos, milles sisalduvad vastandid ja lõputud võimalused," selgitatakse näitust tutvustavas tekstis.

Näitus "Must" jääb ARS-i projektiruumis avatuks kuni 12. augustini.