Galerii: Kärt Hammer avas Tütar galeriis näituse "Dirty White"

Kunstiajaloolase Eero Epneri sõnul asuvad Kärt Hammeri näitused seal, kus on mingi tema jaoks oluline tunne. "Tavaliselt jõuab see tunne meieni karjena – korrastatuna, raamituna, klaasituna, puhastatuna. See karje ei ole tekkinud hiljuti, ei pressi ennast läbi nagu tammi taha kogunenud vesi, ta on kogu aeg," kirjutas Epner näituse saatetekstis.

"Hammeri teosed otsivad tähendusrikast madala ja kõrge, litrites trussikute ja nähtamatu jumala kokkupuutepunktist. On mingi igatsus, mingi katse, mingi püüe millegi poole, kuid see annab ennast kätte vaid fragmentidena. Tekstide asemel on tema maalidel ja joonistustel laused, lausete asemel sõnad, sõnade asemel täheräbalad, kehade asemel rümbad – igal pool vaid korraks olematusest ilmuvad oleva armetud tükikesed. Jumal, keda Hammer otsib, ei ole see jumal. Võib-olla ei otsi ta üleüldse jumalat, see oleks liialt suur suutäis uskmatule, vaid pigem markeerib jumala olematust," lisas Epner.

Kärt Hammer (1988) on interdistsiplinaarne kunstnik, kelle loomingulise eneseväljenduse põhifookuses on abstraktne maal ja joonistus, kuid kelle tegevus laieneb ka installatsiooni, foto ja moe valdkonda. Hammeri meetod on intuitiivne. Kunstnik otsib läbi puhta esteetika intensiivsusi, mis on korraga nii esteetilised kui psühholoogilised.

Näituse valmimisele aitasid kaasa Patrick Soome, Rea Lest, Eero Epner, Taavet Kohal ja Erkki Kadarik.

Kärt Hammeri näitus Tütar galeriis jääb avatuks 7. aprillini.