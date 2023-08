Eestis esineb grime'i pioneer Flowdan

8. septembril astub Tallinnas klubis Studio üles briti produtsent ja MC Flowdan, kes on üks grime'i pioneere ning teinud koostööd ka paljude dubstep'i tippudega.

Marc Veira, kes on rohkem tuntud artistinimega Flowdan, oli üks grime'i grupi Roll Deep asutajaliikmeid ja tegutses seal kuni grupi laialiminekuni 2013. aastal. 2009. aastal avaldas ta esimese sooloalbumi "Original Dan", kus lõid kaasa muuhulgas Wiley, Killa P ja Frisco. 2016. aastal ilmus tema teine kauamängiv "Disaster Piece". 2015. aastal lõi ta ka oma plaadifirma SpentShell.

Aastate jooksul on ta teinud korduvalt koostööd produtsendiga The Bug, nende hulgas näiteks 2007. aastal ilmunud lugu "Skeng" ja 2021. aastal loos "Pressure". Tänavu aasta alguses lõi Flowdan kaasa Fred. Againi ja Skrillexi loos "Rumble", samuti on ta sel aastal teinud koostööd Chase & Statuse, Sammy Virji ja Effyga.

Flowdani kõrval astuvad Studios üles Mhkl & Javu, Sound In Noise koos MC Sliniga, Scanyewest ja Olivar. Alumisel korral astuvad pulti DJ Möls, Throwback Cee ja San Andres.