Uue "Düüni" filmi esilinastus lükkus 2024. aastasse

Denis Villeneuve'i lavastatud film "Düün: teine osa" ("Dune: Part Two") pidanuks esialgsete plaanide kohaselt jõudma vaatajate ette tänavu novembris, aga Hollywoodi näitlejaid esindava ametiühingu SAG-AFTRA streigi tõttu lükkas filmistuudio Warner Bros. esilinastus 2024. aasta märtsikuusse.

"Düüni" uue filmi esilinastuskuupäeva muutuse tõttu nihkub kuu aja võrra edasi ka koletisefilmi "Godzilla x Kong: The New Empire" esilinastus, mis jõuab märtsi asemel vaatajate ette aprillis, vahendas Variety.

Sarnaselt Warnerile on oma filmide esilinastusi nihutanud ka Sony: 2024. aastasse lükkusid nii koomiksifilmi "Kraven the Hunter" kui ka "Tondipüüdjate" uue järjeloo esilinastused. Järgmisesse aastasse nihkus ka režissöör Luca Guadagnino film "Challengers".

SAF-AFTRA streigi valguses on mitmete kassahittide esilinastused edasi lükatud, kuna lisaks filmivõtetele on streigi ajal keelatud ka turundus- ja pressituurid, mis on suure-eelarveliste linateoste puhul hädavajalikud.