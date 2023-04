Ilmusid esimesed fotod Denis Villeneuve'i "Düüni" II osast

"Düüni" I osa, mis põhines Frank Herberti 1965. aastal ilmunud ulmeraamatu esimesel poolel, esilinastus kinodes 2021. aasta oktoobris.

Timothée Chalamet kehastab filmis peategelast Paul Atreidest, kelle kuninglikku päritolu perekonnale kuulub Arrakise kõrbeplaneet, kus leidub üliväärtuslikku vürtsi. Arrakise omanikena saab Atreidese perekonnast konkurendi Harkonneni impeeriumi ja planeedi põliselanike fremenite vaenlane.

Vanity Fairi avaldatud fotodel on nii Chalamet' kehastatud Paul kui ka Zendaya Chan, samuti parun Harkonnen (Stellan Skarsgård), Glossu Rabban (Dave Bautista), leedi Jessica (Rebecca Ferguson), Stilgar (Javier Bardem) ja Gurney Halleck (Josh Brolin). Uute tegelastena on fotodel printsess Irulan, keda kehastab Florence Pugh, leedi Margot (Léa Seydoux) ning Feyd-Rautha (Austin Butler).

Villeneuve, kes lavastas 1982. aasta kultusfilmi "Blade Runner" 2017. aastal linastunud järjefilmi "Blade Runner 2049", ütles 2020. aasta aprillis väljaandele Vanity Fair, et plaanis algusest peale teha "Düünist" kaheosalise filmi.

"Ma ei oleks nõus tegema sellest raamatust ainult ühte filmi," rääkis ta. "See maailm on liiga keeruline. See on maailm, mis elab detailides."

Olgugi et I osa esilinastus samaaegselt nii kinodes kui ka platvormil HBO Max, kujunes sellest kassahitt, mis teenis kokku enam kui 363,2 miljonit eurot ning võitis kuus Oscarit.

"Düüni" II osa ("Dune: Part Two") jõuab kinodesse 3. novembril.