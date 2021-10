Denis Villeneuve'i "Düüni" II osa sai ametlikult rohelise tule

Legendary Entertainment jagas uudist oma Twitteri-kontol. Filmi levitaja on Warner Bros, kes aitab filmi tegemist ka rahastada, kuigi peamine finantseerija on Legendary Entertainment, kellele kuuluvad ka raamatusarja ekraniseerimisõigused, vahendab Variety.

"Düüni" II osa linastub ainult kinodes, mis oli läbirääkimistel ka üks võtmetingimusi, kuivõrd Warner Brosi otsus esilinastada I osa USA-s üheaegselt nii kinodes kui ka platvormil HBO Max tekitas filmitegijate hulgas poleemikat ja selle vastu võitles ka Villeneuve ise.

This is only the beginning...



Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We're excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A