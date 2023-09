Kirjastus Hea Lugu andis välja Bernard Kangro Tartu-ainelise romaanisarja

Bernard Kangro töötas Rootsis elades aastaid ajakirja Tulimuld toimetajana ja Eesti Kirjanike Kooperatiivi juhina. 1990. aastal nimetati ta Tartu Ülikooli audoktoriks. Kangro romaanisari ilmuski algselt (1958-1969) Eesti Kirjanike Kooperatiivi väljaandel Lundis.

Esimesed kolm osa on ilmunud kordustrükkidena ka Eestis ("Jäälätted" 1991 ja 2009, "Emajõgi" 1992 ja "Tartu" 1996), kolm viimast ongi aga ilmunud ainult Rootsis, mistõttu on neid Eesti raamatukogudest raske leida. Kolm esimest teost on psühholoogilised romaanid, mille keskmes on tudengite sõpruskonna Tartu ja noorte haritlaste kujunemine 1930ndate teises pooles. Kolme viimase osa keskmes on Teine maailmasõda, selle mõju tegelastele ning sõjaeelse Tartu hävitanud lahingud 1941. ja 1944. aastal.

Uues, Kalle Mülleri kujundatud köites ilmuvale romaanisarjale annab lisaväärtust Janika Kronbergi eessõna kogu sarjale ja Toomas Hiio järelsõnad kõigile kuuele romaanile, kus ta avab ajastu ajaloolist tausta ja tegelaste võimalikke prototüüpe. Raamatute kaante sisekülgedele on trükitud Tartu linna kaardid eri aastakümnetest, kust paistavad sõjapurustused ja see, kuidas tegelased seal kunagi liikusid. Samuti on seal albumilehed vanade fotodega, mis kajastavad Tartu hävingut Teises maailmasõjas.