Saaremaa muuseumi uus juht tuleb väljastpoolt muuseumivaldkonda

Saaremaa muuseumi nõukogu valis nelja kandidaadi seast muuseumi uueks juhiks Olari Vainokivi (54), kes seni muuseumivaldkonnas töötanud pole ning on olnud tegev ehitus- ja kinnisvaravaldkonnas.

Muuseumi nõukogu juht Aivar Aru teatas Saarte Häälele, et Vainokivi sai kuueliikmeliselt nõukogult üksmeelse toetuse ja et Vainokivi kasuks rääkis tema 30-aastane juhtimiskogemus, strateegiline vaade, selge visioon ja tugev motivatsioon.

Aastatel 2003 kuni 2018 töötas Vainokivi aktsiaseltsis Lemminkäinen Eesti (nüüd YIT), juhtides kõige pikemalt (aastail 2003 kuni 2016) Virumaa regiooni, kus põhitegevusalaks oli piirkonna riigimaanteede hooldus. 2020. aastal töötas ta lühidalt ka Saaremaa vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhatajana.

Algul oli sõelal ka senine muuseumijuht Rita Valge, kes aga võttis kandidatuuri tagasi, sest soovis samal ajal saada ka Eesti maanteemuuseumi direktoriks ja sinna ta ka valiti. Saarte Hääl on varem kirjutanud, et suvel anti Valgele mõista, et teda järgmiseks ametiajaks enam muuseumi juhtima ei taheta.

Vainokivi alustab SA Saaremaa Muuseum juhatuse liikmena tööd 1. detsembrist 2023 ja juhatuse liikme leping sõlmitakse temaga viieks aastaks.

Senine Saaremaa muuseumi juht Rita Valge alustab 4. detsembril tööd maanteemuuseumi uue juhina.