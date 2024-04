Saaremaa muuseumi uueks juhiks valiti senine peavarahoidja Priit Kivi

Saaremaa muuseumil on tänasest uus juht – senine muuseumi peavarahoidja Priit Kivi, kes on töötanud muuseumis juba üle 20 aasta.

Muuseumijuht vahetus, kuna kolm kuud ametis olnud Olari Vainokivi otsustas töötajatega tekkinud erimeelsuste tõttu tagasi astuda. Muuseumi nõukogu kinnitas Priit kivi seadusejärgselt ilma avaliku konkursita ametisse üheks aastaks.

Vastne muuseumijuht loodab, et kuna tal on olnud palju võimalusi suhelda kohaliku kogukonna ja inimestega, siis saab ta ka muuseumijuhina olema väljapoole suhtleja inimese nägu.

"Ja samamoodi ka muuseum. Väga põnevad ajad on ees, tahaks ära teha midagi rahvusvahelist, et Saaremaa muuseumi nimi kõlaks ka väljaspool meie piire. Üks selline mõte mul on ja loodetavasti see uudis ka varsti tuleb," avaldas Kivi.