Saaremaa Muuseumi juhina jätkab Priit Kivi

Nõukogu esimees Aivar Aru selgitas, et peale eelmise muuseumijuhi ametist lahkumist sõlmiti Priit Kiviga juhatuse liikme leping tähtajaga 1. aprill 2025, kuid lepingut on võimalik pikendada ja Priit Kivi on samuti valmis ametis jätkama.

"Priit Kivi töö Saaremaa Muuseumi eesotsas on saanud head tagasisidet nii saarlastelt, külalistelt kui ka koostööpartneritelt. Ta on Saaremaa Muuseumi juhtimisega igati hästi toime tulnud ja juhatuse liikme lepingu pikendamine võimaldab tööga sujuvalt edasi minna. Sihtasutust on hästi majandatud ja Priidul on muuseumi arengu osas selge tulevikuvisioon."

Priit Kivi tõdes, et tema senine ametiaeg muuseumi juhatuse liikmena on näidanud, et avatud suhtlusstiil ja hea koostöö nii asutuse sees kui ka teiste organisatsioonide ja laiema avalikkusega on kaasaegse muuseumi eduka toimimise võti. "Jätkan rõõmuga senisel kursil ka järgmised neli aastat, et Sihtasutus Saaremaa Muuseum kui oluline mäluasutus ja võimas maamärk jätkaks arvestatava ning väärika tegijana nii Eesti muuseumimaastikul kui ka rahvusvahelisel areenil."

Sihtasutuse põhikirja järgi saab juhatuse liikme lepingu sõlmida kuni viieks aastaks ja arvestades sellega, et Priit Kivi on peagi olnud ametis aasta aega, on lepingut võimalik veel nelja aasta võrra pikendada. Aru sõnul toetas nõukogu juhatuse liikme lepingu pikendamist ühehäälselt.