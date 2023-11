Sven Grünberg albumist "OM": ma ei arvanud, et seda saab laval mängida

Helilooja ja muusik Sven Grünberg, kes kannab laupäeval ette oma 1988. aastal ilmunud elektroonilise muusika albumi "OM", ütles, et tehniliste nõudmiste tõttu on see plaat varem ka elavas esituses esitamata jäänud.

Albumi "OM" eest sai Grünberg esimest korda muusika aastapreemia. "Seda koos lahkunud sõbra Alo Mattiiseniga, kes sai viie rahvusliku pala eest samuti muusika preemia. /.../ Seda aega ja ajastut iseloomustab hästi keegi kriitik, kes kirjutas, et ajal, mil elu kees just olme tasandil ja riigi staatus hakkas muutuma, aga Grünberg tegeles ikka kosmiliste teemadega," naeris helilooja.

Grünberg imestab, et Taavi Kerikmäe asja ette võttis ja lavale sai. "Ega ma kunagi ei arvanud, et seda albumit saaks laval mängida, sest see oli tehniliselt väga keeruline. Üleüldse oli tol ajal muusikas stuudiomuusika ja uued võimalused, mis sellega kaasnesid, rohkem fookuses," selgitas Grünberg "Vikerhommiku" stuudios.

"Oluline on inimestele alternatiive pakkuda. Nii nagu tänagi. Maailm ümberringi ju põleb, eks siis tuleb inimesi kuidagi ka positiivset mõjutada ja näidata, et maailmas on ka midagi muud peale suurte probleemide," ütles Grünberg.

Grünberg loodab, et albumi "OM" kontserdid pakuvad meelele rahu. "Eks ta sellises võtmes oli ka loodud, kirjutatud ja tehtud. Tõsi küll, selle albumi tegemine algas juba 1983. aasta kandis ja plaadina ilmus 1988. aastal," meenutas Grünberg.

Enne seda ilmus Grünbergi plaat "Hingus", mis tekitas kisa ja kära kogu Nõukogude Liidus. "See oli ikkagi Nõukogude impeeriumi kõige esimene elektroonilis-akustilis muusika terviklik autoriplaat. /.../ Sain isegi Kamtšatkalt kirju," ütles ta.

"Praegusel ajal on ka imelik mõelda sellele, kui oled olnud inimeste jaoks oluline suurusjärgus, kus elas ligi 300 miljonit inimest ja nüüd äkki seda kontingenti enam meie jaoks ei eksisteeri. See on väga huvitav filosoofiline küsimus."

Saatejuht Sten Teppan juhib tähelepanu ka kurioossele faktile, et albumist "OM" läks esimese tiraažiga liikvele ka sinist värvi vinüül. Plaadi autor ise ei tea, kuidas see sündis.

"Lihtsalt ühel hetkel olid sinised plaadid kohal ja päris ilusad nägid need välja. /.../ Keegi on sellest isegi kirjutanud näidendi "Grünbergi sinine"," naeris helilooja. "Väga tore! Kusagil teatris on seda ka mängitud."

Grünbergi sõnul toimus sel ajal üldse palju kummalisi seiklusi. "Käisin tol ajal tihti Moskvas. Suhtlesin Vene tipp heliloojate ja interpreetidega. Seal korraldasid Aleksei Ljubimov ja Tatjana Grindenko festivali Alternativa. Selle vastu olid võimud väga kurjad," jutustas Grünberg.

"Kuna see on ikka stuudioplaat, aga festivalikorraldajad tahtsid, et see toimuks kontsertsaalis, siis kuulati Moskvas suures saalis linti. Niisugust nalja ma pole hiljem kogenud, et mitusada inimest koguneb, tuled kustutatakse ära ja kuulatakse linti," naeris helilooja.