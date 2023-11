Ilmus Mudlumi artiklikogumik "Väike tekstimüür"

Peamiselt on juttu raamatutest, aga mitte ainult: igas loos on lisaks mingi muu iva, natuke laiem vaade elule, ja tuleb välja, et nii raamatute kui ka elu vastu on autor pigem karm. Kõigis oma avaldustes on ta varjamatult isiklikul positsioonil, ja see suunabki need kirjutised rohkem laia huviringiga lugejale kui spetsiifiliselt kirjandusteadlaste lauale.

"Mudlum võtab selle ruumi, mis parasjagu võtta on, olgu see siis artikkel, kriitikaveerg, novell või romaan, ja kasvatab sinna kihi kirjandust", ütleb kriitik ja tõlkija Johanna Ross.

Raamatu toimetas Liisi Rünkla, kujundas Allan Appelberg, kaanefoto autor on Ruudu Ulas ja tekstide valiku osas konsulteeris Johanna Ross.