Washingtonis tegutsev koor esitab Eesti, Läti ja Leedu heliloomingut

Koor kasvas välja 12 aastat tagasi Washingtoni ülikoolis õppinud sõpruskonnast, kes hakkas esitama ja salvestama Ester Mägi teoseid. Nüüdseks koosneb kollektiiv 16 kutselisest lauljast, kes on pühendunud peamiselt eesti, läti ja leedu koorimuusikale.

Koori asutaja ja dirigendi Heather Maclaughlin Garbesi sõnul eelistab Mägi Ensemble esitada elavate autorite ja naisheliloojate muusikat. Oma kontserdikavades nad need kaks kombineerivadki.

"Ameerika kultuuris on ühendatud paljude rahvaste pärand. Meie aga oleme armunud eesti, läti ja leedu muusikasse, kuna sellel on nii kandev osa teie kultuurides. Me teame laulvat revolutsiooni, laulupidude traditsiooni

ja see on meie jaoks tähendusrikas," selgitas abidirigent Julie Parsons.

Ehkki lauljate seas pole eesti, läti ja leedu keele kõnelejaid, lauldakse teoseid originaalkeeltes. "Seattle'i eesti, läti ja leedu kogukonnad toetavad väga meie tegevust, nad käivad meid kuulamas ja ütlevad, kui mõni häälik kõlab veidi teistmoodi või milline on vokaalide õige pikkus. Mina ise õppisin eesti, läti ja leedu keelt Washingtoni Ülikoolis, küll väga algtasemel, nii et mina tavaliselt alustan ja siis kutsume appi emakeele kõnelejaid, kes annavad viimase lihvi," avas Maclaughlin Garbes tööprotsessi.

Mägi Ensamble esimene kontsert toimub homme õhtul Tallinna Toomkirikus, kus kaastegev on ka Tallinna naiskoor Kevad.