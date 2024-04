Läti noorte laulu- ja tantsupeol kõlab Ülo Vinteri "Majakene mere ääres"

Eestlaste seas tuntud lugu kõlab järgmisel aastal 1600 muusiku ühisesituses Läti noortepeo puhkpilliorkestrite kontserdil. Proovid on suureks peoks juba täies hoos ja Riias Kipsala hallis mängisid seda koos 600 noort muusikut riigi eri paigust, teine pool Lätist kogunes esinema Gulbenesse. Rohkem kui 40 orkestrit saavad kokku suurel peol.

Lätis on puhkipilliorkestritel suurel peol eraldi kontsert. Sinna mahuvad nii Läti rahvalulud, maailma klassikaline muusika ja ka tänapäevased lood. Eesti lugu kõlab koos Leedu looga kontserdi kulminatsioonis, misjärel jõuab rahvani "Ärgake, Baltimaad". Lätlased leiavad, et on õige aeg näidata kõigile nii meie ühist laulupeotava kui ka ühtsust.

"See lugu eristus Eesti laulupeo kavas niivõrd selgelt, et lätlased nägid – see on just see, mida meilgi oleks kavva vaja. Loo seade autor, Martin Pajumaa, on hästi noor. Kui ta seda seadet hakkas tegema, oli alles 16-aastane. Esimene seade ja kohe laulupeol! Ja mitte ühel laulupeol, vaid kahel järjestikusel laulupeol – Eestis ja Lätis," ütles Läti haridussisu keskuse puhkpilliorkestrite ekspert Egils Šketris ERR-ile.

Kui Harri Illak juhatab lätlaste peol "Majakest mere ääres" dirigendipuldist, siis Eesti orkestrid lätlaste peol ei osale. Et tegu on lavastusega, eeldaks see osalemist paljudes proovides, mis on kaugelt tulijate jaoks keeruline.