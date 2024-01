Tartus avati Marge Monko ja Johan Huimerinna ühisnäitus "Seal on parem"

Tartus Art and Tonic galerii näitusel "Seal on parem" saavad kokku fotograafid Marge Monko ja Johan Huimerind, kes mõlemad pildistavad aknaid, kuid üks jäädvustab akent kui vaadet privaatruumi, teine avalikku.

Marge Monko 2014. aastal alustatud sari "Window Shopping" esitleb kaupluste vaateaknaid, mis rõhutavad tarbimise kui isikliku heaolu olulist osa. "See seeria ise sai alguse siis kui ma elasin Belgias ja imestlesin sealset vaateakende kultuuri. Seal ma hakkasin esimesi pilte tegema. Erinevates maailma linnades olen ma neid pildistanud ja mõned huvitavad näited on siis Eestist ka. Just nimelt see selline aken kui piir ja aken kui välismaailma raamistus," selgitas fotograaf Monko.

Johan Huimerinna seeria "Karlova Obscura" valmis aastal 2016. Fotograaf jäädvustas Karlova linnaosas viieteistkümne toa interjööri koos sellele projitseeritud välisvaatega samast hoonest, luues seekaudu justkui kahekordse akna fenomeni.

"Marge asi oli see, et mööda suurt ilma suurtes metropolides käies ta on pildistanud poodide vaateaknaid. Tihti ka väga luksuslike poodide vaateaknaid, mis on tänavalt kõigile kättesaadavad, aga sisse sa sinna tihti ei saa. Et avalik ruum muutub justkui privaatruumiks, sest seal sees pakutavad kaubad ei ole sulle kättesaadavad. Siis Huimerind tegi vastupidi – ta võttis inimese privaatruumi, ehk läks inimeste koju ja tegi sellest kodust kaamera. Füüsikud saavad sellest aru – kui sa teed ühe ruumi mustaks ja teed sinna aknasse väikese ava, siis kogu väljasolev olustik proijtseerub sulle tuppa. Ehk siis selle kaudu tuli justkui avalik ruum inimese privaatruumi," selgitas galerist Reigo Kuivjõgi.

Näitus "Seal on parem" on avatud 29. veebruarini.