Talvejazz toob publikuni Kalevi Louhivuori ja Rob Lufti koostööd Eesti muusikutega

Sel korral on külalismuusikud Soome trompetist ja helilooja Kalevi Louhivuori, kes esineb Susanna Aleksandra rahvusvahelise kvartetiga ning Inglise kitarrist ja helilooja Rob Luft, kes annab kontserdi Rahel Taltsi rahvusvahelise kvartetiga.

"Talvejazz pakub Eesti jazzmuusikutele võimalust koos musitseerida ja uusi kogemusi omandada Euroopa silmapaistvate jazzmuusikutega, et uuest kogemusest saada inspiratsiooni ning leida uus vaatenurk oma loomingule. Eesti jazzmuusikud teevadki üha sagedamini koostööd välismaa muusikutega, on need siis endised või praegused õpingukaaslased või välisesinemistel leitud mõttekaaslased või ka unistusteartistid," kommenteeris Jazzkaare programmijuht Anne Erm.

Lauljatari-helilooja Susanna Aleksandra kava on pühendus kahele jazziajaloo suurkujule lauljatar Sarah Vaughnile, kelle sünnist möödub märtisis 100 aastat, ja trompetistile-lauljale Chet Bakerile, kelle sünnist möödub tänavu 95 aastat. Chet Bakeri trompetimängu taaselustab soome trompetist Kalevi Louhivuori. Kalevi Louhivuorit ja Susanna Aleksandat saateansamblisse kuuluvad ka Joel ning Heikko Remmel ja Soome löökpillimängija Jussi Lehtonen.

Pianist ja helilooja Rahel Talts on õpinguaastate jooksul Taanis musitseerinud erinevate koosseisudega. Mullusel Jazzkaarel esitles ta oma 14-liikmelist ansamblit, kuid talle meeldib väga ka kvarteti formaat.

"Rõõm on mängida oma ansambliga, kuhu kuuluvad mu kõige lemmikumad muusikud. Donatas Petreikis on Leedu säravamaid ja hinnatumaid saksofoniste, Mariusz Praśniewski on Poola kontrabassivirtuoos ning Taani trummar Jesper Lørup Christensen loob tugeva rütmilise põhja. Olen elevil, et saan oma kvartetile lisada uue kõlavärvi kaasates väga andeka Inglise kitarristi Rob Lufti. Kuulates tema muusikat oli mul kohe tunne, et tema helikeel ja helilooming sobib minu ideede, kompositsioonide ja muusikaliste vaadetega suurepäraselt," selgitas Talts.