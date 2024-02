Jazzkaar avalikustas festivali põhiprogrammi

"Jazzkaar on kordumatu, nii nagu iga kevad on eriline. Kuigi festival tähistab juba 35. toimumiskorda, on kavas kõik uus ja avastamist vääriv. Põnevusega ootan Eesti jazzmuusikute uudisteoste ettekandeid. Põhjamaade noorte heliloojate konkursil esikoha võitnud ja hetkel end Soomes täiendav helilooja-laulja-ansamblijuht Bianca Rantala toob avakontserdil kuulajateni teose "Moral Paradox" väljendades muusikakeeles tundeid, mida tekitab praegune pöörane maailm," ütles festivali kunstiline juht Anne Erm, lisades, et omal moel kajastavad inimhinge ja maailma valupunkte ka heliloojad Mingo Rajandi, Maria Faust ja Janno Trump.

"Ükski artist ei ole kavas põhjuseta – erinevad käekirjad, erinevad stiilid, mõttehetked ja peomöll, kõik see kuulub festivali juurde. Väga hea meel on selle üle, et kavas on üks kauaoodatud, positiivset energiat kiirgav kollektiiv Snarky Puppy, ning loomulikult ootan erilisi elamusi kõigilt artistidelt," lisas Erm.

Välisartistidest astuvad üles veel Theo Croker, Eve Risseri "Red Desert Orchestra", Schaerer/Kalima/Meyer, Tobias Preisig, Christian McBride oma uue ansambliga, MonoNeon, Joep Beving ja NoSax NoClar. Portugalist tuleb Tallinnasse nii nii NÖEPi kui Jacob Collieriga koostööd teinud Maro. Itaaliat esindab aga Afra Kane ja Brasiiliast kuuleme Dora Morelenbaumi. Jazzkaare 35. sünnipäevaks lendab Luksemburgist Tallinna nüüdisjazzi ja rokki sulatav klaveritrio Dock In Absolute.

Festivalil kuuleb mitmeid esiettekandeid – lisaks avakontserdile "Moral Paradox" ning Janno Trumpi JT Conception uue albumi "How Far Can You Go" esitluskontserdile kuuleb värske koosseisu Tafenau–Kass–Tammearu debüütkava, Estonian Voicese uue albumi esitlust, duo Maria Faust & Kresten Osgood esimest avalikku kontserti ning Mingo Rajandi uut kava "Werewolves". Esmakordselt esinevad Jazzkaarel noored artistid M-Group, Pennar Project ja Reti Niimann bänd.

35. Tallinna Rahvusvaheline Festival Jazzkaar toimub 21.–28. aprillini 2024 üle Eesti. Fesitval Jazzkaar toimub inspireerivas Telliskivi Loomelinnakus, festivali kontserdid jõuavad lisaks ka Tartu, Pärnu, Viljandi, ja Türi publikuni. Täispika programmiga saab tutvuda festivali kodulehel.