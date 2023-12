Anne Erm: esineja varasem hea kogemus Eestis hinda soodsamaks ei muuda

Jõulujazzi üks suuremaid nimesid Gregory Porter esineb Eestis juba kolmandat korda. Esimesel korral Porteri täht veel nii eredalt ei säranud kui täna. "Eks neid kordi on päris palju. Mul on väga hea meel, et oleme kaasa aidanud noorte artistide karjääridele. Esimesel korral oli ka Richard Bona tundmatu, Nils Frahm oli tundmatu, kelle hind on samuti lakke tõusnud," tõdes Erm.

Varasemad suhted järgmisteks saabumisteks garantiid ei anna. "Mingi plusspunkt on see kindlasti, kui ütled, et hea kontsert oli ja tänad peale esimest korda. Siis on lootus ikka veidi suurem. Aga kui maailmas makstakse tema eest 70 000, siis ma ei saa kuidagi paluda, et tule meile 30 000-ga. Ei saa," nentis Erm.

Üleliia pirtsakaid artiste Erm oma kogemusest ei mäleta. "Teine absoluutne staar, 33-aastaselt kolm Grammy auhinda võitnud Cécile McLorin Salvant, kes meil käis ja kelle lennuk ei jõudnud õigeks ajaks Riiga, nii et pidime ta bussiga ära tooma. Ta jõudis viimasel hetkel lavale. Ei mingit proovi, ei mingit küsimust, kohe läks lahti ja maailmatasemel kohe. Nii et nad on ikka väga vastutulelikud," ütles Erm.

Kümne aastaga, mil Porter viimati Eestis esines, on Ermi sõnul muutunud jazz'i-skeene ja atmosfäär paremaks. "Nad väga hindavad vastuvõtu soojust, teenindust, hotelli, sööki. Nad on väga-väga rahul alati Jazzkaare tiimiga. /.../ Publik on viimasel ajal siiski natukene kõikuv. Täpselt ei tea, mis nüüd juhtuma hakkab," ütles Erm.

Praegusel ajal ostab publik pigem pileteid ette. "Koroonaajal oli nii, et osteti päev varem või samal päeval veel hulgaliselt pileteid. See olukord on muutunud küll," tõdes Erm ning lisas, et üldiselt on publik tee saalidesse taas üles leidnud. Mure on pigem selles, et kuulajad ikka kõik kontserdid üles leiaks.

Kevadel saabub ka Jazzkaare 35. sünnipäev. "Oleme vastu pidanud. Muidu arvatakse, et nõrgem festival või jazz-klubi peab vastu aastat viis, aga 35 on ikkagi päris palju. Minu jaoks ka muljet avaldav number," tõdes Erm.