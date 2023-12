Jazzkaarel astub üles kaheksakordne Grammy laureaat Christian McBride

Festivali viimasel päeval üles astuv Christian McBride on musitseerinud koos superstaaridega nagu Paul McCartney, Herbie Hancock, Freddie Hubbard, Chick Corea, James Brown, Sting, Isaac Hayes jpt. Kaheksakordne Grammy-võitja astub Jazzkaarel üles oma värske energiast pakatava kvintetiga.

Festivali kunstiline juht Anne Erm jagab rõõmu eelseisvate kontsertide osas. "Nii McBride kui ka Beving on olnud meie unistuste artistid juba ammu. McBride'i trio oli festivali kavas 2012. aastal ning juba poolel teel Tallinnasse, kuid transport vedas alt ning Tallinna jõudis ta sama aasta novembris Chick Corea trio koosseisus. Kevadel ootame meistrit tema uusima bändiga," ütles Erm.

"Joep Beving pidi ära ootama koroona-aastad – pianisti lihtne, kuid sügav mäng teeb hingele ning meeltele pai. MonoNeon oma erilisuses aga lausa süstib energiat. Selline mitmekesisus ja tipptase ongi omased kevadisele festivalile!" rõõmustas Erm.

Jazzkaare peoõhtu täidab Memphisest pärit eksperimentaalmuusik ja bassist-vokalist Dywane Thomas Jr ehk MonoNeon oma ansambliga. Thomas on kogunud tuntust omanäoliste kaveritega J. Dilla, Thelonious Monki ja teiste suurkujude loomingust. Lisaks on MonoNeon pälvinud Grammy auhinna osaluse eest Nasi albumil "King's Disease". Ta on varalahkunud Prince'i viimane basskitarrist, kellega anti koos välja singel "Ruff Enuff".

35. Tallinna rahvusvaheline festival Jazzkaar 2024 toimub 21.–28. aprillini. Festivali kodu on Telliskivi Loomelinnakus, kontserdid toimuvad Jaiki ja Fotografiska Tallinna saalides. Kevadise Jazzkaare kogu programm avalikustatakse veebruari esimestel päevadel.