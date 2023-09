Holger Marjamaa Anne Ermist: ta on alati valmis koostööks

Anne Ermi 80. sünnipäeval sõnas pianist Holger Marjamaa Klassikaraadios, et Erm on inimene, kes on alati valmis koostööks.

Marjamaa esituses kõlas Klassikaraadios Ermile pühendatud lugu "In Your Own Sweet Way". Muusiku sõnul kirjeldab see hästi viisi, kuidas Erm asju teeb. "See, kui palju on Anne Eesti džässile andnud, kui palju ta on seda vedanud. See on ilus pühendus," lausus ta. "See kirjeldab minu meelest teda väga hästi."

Pianist meenutas, et esimest korda esines ta Ermi juhitud Jazzkaarel umbes 11-aastaselt. "Ta alati andis mulle need võimalused, ta alati küsis, millal tuleb uus plaat, kas on uut muusikat kirjutatud," tõi ta välja. "Ta on alati valmis koostööks ja on väga toetav."