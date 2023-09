Pianist Holger Marjamaa: muusiku elu on tegelikult päris üksik

New Yorgis resideeruv džässpianist Holger Marjamaa jagas "Hommik Anuga" saates, kuidas temast maailmaklassi muusik sai. Ühtlasi tõdes Marjamaa, et sooviks tulevikus rohkem kodumaal tuuritada ja aega veeta.

Hiljuti käis Marjamaa klaverimängu New Yorgis kuulamas president Alar Karis. "Hommikul sain mänedžerilt telefonikõne, et Holger, Eesti president on New Yorgis ja tahaks sind kuulama tulla," meenutas ta, lisades, et tegemist oli erilise hetkega.

"Muusiku elu on tegelikult päris üksik ja ma igatsen väga eestlasi, enda pere, enda sõpru, enda keelt ja president Alar Karise embus andis mulle kuidagi nii palju energiat," tõdes pianist. "See moment jääb mulle eluks ajaks väga selgelt meelde." 2015. aastal kohtus Marjamaa ka president Toomas Hendrik Ilvesega.

"Naljakal kombel meeldis mulle päris pisikesena Metallica, kuna mu isa õppis džässklaverit Otsa koolis, aga ta lemmikinstrument oli metal-trummid," paljastas muusik, et isa mõjutusel kuulas ta noorena metal-muusikat ning mängib ka tänapäeval natuke trumme. Ta lisas, et metal-muusika vaimustus läks tal üle, kui kuulis esmakordselt ansambli Take 6 muusikat.

Oma esimese kontserdi andis Marjamaa 8-aastaselt Tallinnas Hellas Hundis. Saates demonstreeris ta heliteoste katkendeid, mida toona kontserdil esitas.

Holger Marjamaa Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR

Marjamaa tunnistas, et noorena ei võtnud ta kunagi puhkepäevi ja tundis, et peab iga päev harjutama, kuid nüüd ta nii karm enam endaga ei ole. Ta lisas, et pidev mängimine võib mõjuda vaimsele tervisele negatiivselt. "Mingid asjad peavad kauem seedima, kui sa harjutad või kirjutad."

"Loomulikult on mul väga hea tehnika, aga minu trump on võib-olla üldse harmoonia," vastas Marjamaa küsimusele, mis tema klaverimängu eriliseks teeb. "Harmoonia on mind alati tohutult võlunud."

"Ma unistan sellest, et saaksin üle maailma tuuritada enda muusikaga," lausus Marjamaa. "Ja elu lõpuni mängida muusikutega keda ma ausalt, keda ma armastan, kellelt ma õpin. See on siiamaani reaalsus olnud ja ma loodan, et see jätkub," lisas ta. "Ja ma tahaks võib-olla rohkem Eestis elada ja Eestis tuuritada."

Marjamaa esineb Tallinnas Alexela kontserdimajas 13., 14. ja 16. septembril.