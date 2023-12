Jazzkaarel astub tuleval aastal üles ansambel Snarky Puppy

Festivali programmijuht Anne Erm tõdes, et Snarky Puppy on fenomenaalse energiaga kollektiiv, mis vaimustab kuulajaid. "Nende mitmekihilise muusika, põnevate rütmide ja vaimukate ideede taga on küll ansambli juht ja bassist Michael League, kuid bändi eriline kõla ja aura on paljuski suurepäraste muusikute meeskonnatöö."

Texase juurtega kollektiiv sattus pärast enam kui kümmet aktiivset tegutsemisaastat avalikkuse ja ajakirjanduse erilise tähelepanu alla. Texase juurtega ansambli Snarky Puppy saavutusi on hinnatud viie Grammy auhinnaga: parim R'n'B esitus 2014. aastal, parim kaasaegne instrumentaalalbum 2016., 2017., 2021. ja 2023. aastal.

35. Tallinna rahvusvaheline festival Jazzkaar 2024 toimub 21.–28. aprillini.