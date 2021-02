Jazzkaar 2021 avaldas põhiprogrammi, festivalil esinevad muusikud 12 riigist

Tallinna rahvusvahelise festivali Jazzkaar põhiprogrammis esinevad 12 riigi muusikud. Žanrite ülene festival kostitab mitmekülgse muusikaga, pakkudes jazzi, souli, fusion'it, r'n'b'd, klaveriminimalismi, elektroonikat jpm. Festivali avavad Eesti jazzi korüfeed: Raivo Tafenau esitleb oma ansambli, külalismuusikute ja Tallinna Kammerorkesteriga albumit "The Same Differences" ning 70. juubelit tähistav Eesti legendpianist Tõnu Naissoo astub üles koosseisuga Tõnu Naissoo Electric Group.

"Oleme saanud eelmisel hooajal turvalise festivali korraldamise kogemuse ning anname endast maksimumi ka sel kevadel. Olid ju Jazzkaar 2020 ja Jõulujazz 2020 head näited sellest, et meie publik on vastutustundlik ja professionaalsed ürituskorraldajad oskavad läbi viia turvalisi festivale ka kõige keerulisemal ajal. Suhtume maailmas toimuvasse suure tõsidusega, seetõttu oleme osalejate heaolu huvides valmistanud festivali ette arvestades 50-protsendilist täituvust ning kontserdisaalide istekohad on fikseeritud maleruudu süsteemis kahe- ja ühekaupa," tutvustas olukorda festivali kunstiline juht Anne Erm. Kuna istekohad on hoolikalt loetud, siis müüki tulevate piletite arv on tavapärasest väiksem.

Puudu ei jää ka rahvusvahelistest nimedest. Nii saab kuulda Grammy auhinnaga pärjatud Ameerika lauljat ja näitlejat Dee Dee Bridgewaterit esitamas jazziklassika unustamatuid teoseid koos Estonian Dream Big Bandiga, aga ka inglise lauljatari Lucy Woodwardi, kelle koostöö supergrupiga Snarky Puppy päädis koosseisu esimese Grammy auhinna võiduga. Üles astub ka juba Miles Davise ansamblist tuntud Prantsuse multiinstrumentalist Mino Cinelu, kes esineb koos legendaarse Norra trompetisti Nils Petter Molvaeriga. Šveitsi pianist-minimalist Nik Bärtsch esitleb oma värske sooloalbumi kava.

Müstilist rahvamuusikat ja modaalset jazzi kombineerib virtuoosselt Prantsuse-Süüria flötist ja lauljatar Naissam Jalal. Vokaalmuusika helipaletti mõtestavad Norra jazzlauljatar Torun Eriksen, Suurbritannia tõusev souli ja r'n'b'i täht Sahra Gure ning Šveitsi jazzvokalist Lucia Cadotsch. Oma värskeimat heliloomingut esitab Soome urban- ja indie-skene kuum nimi Jesse Markin.

Uued kontserdikavad ja heliplaadid valmivad festivaliks ka mitmetel Eesti muusikutel ja nende rahvusvahelistel kooslustel – Joel Remmel Trio, Janno Trump Clarity Ensemble, deLULU, London-Tallinn Cosmic Bridge, The Motown Sound ja Tanel Ruben Quintet tutvustavad oma uusimat loomingut. Fookuses on ka 2020 aastal välja antud albumid – Raivo Tafenau "The Same Differences", Argo Valsi "In Loving Memory Of", ansambli Dagö seitsmes album "Küte", Florian Walter ja Mart Soo esitavad kosmilist retrofuturistlikku muusikat plaadilt "The Golden And Other Ratios" ning Mingo Rajandi Quintet feat. Liisi Koikson esitavad haaravaid lugusid debüütalbumilt "To Be!". Jazzkaare debüüdi teeb orkester New Wind Jazz Orchestra, esitades rahvusvahelise haardega pianisti ja helilooja Kristjan Randalu loomingut, kavas on mitmeid esiettekandeid.

Seitsmendat aastat järjest muutub Telliskivi Loomelinnak Tallinna kevadiseks jazzioaasiks võõrustades muusikasõpru oma tuntud headuses. Muusikat saab nautida Vabal Laval ja fotokunstikeskuse Fotografiska Tallinna kontserdiruumis. Turvalise festivalikogemuse pakkumiseks järgib korraldusmeeskond sündmuse läbiviimisel riiklikult kehtestatud nõudmisi ürituste korraldamiseks. Koostöös terviseametiga on läbimõeldud lisameetmed, et publikul, muusikutel ja korraldajatel oleks võimalikult turvaline sündmusel osaleda ning välja on töötatud ka "Turvalise festivali juhend".

"Soovitame piletid osta elektrooniliselt, sest siis jääb piletiostjate kontakt ka korraldajale ning on soovi korral võimalik ühendust võtta. Samuti rakendame kohapeal piletite isikustamist, et tagada turvaline festivalikülastus," sõnas Anne Erm.

32. Tallinna Rahvusvaheline Festival Jazzkaar toimub 16.–23. aprillini 2021 üle Eesti. Tutvu festivali kava ja artistidega kodulehel.