Muusikafestival Uusmus toob sügisel taas lavale noore Eesti muusika

Korraldajate sõnul oli esialgu plaanis valida festivalile viis artisti, kuid kandidaatide erakordselt kõrge tase pani nad programmi laiendama. Nii astub tänavu Uusmusi lavale hoopis kuus koosseisu: Lisanna Kuningas (alternatiiv/indie/proge-pop), Error of Principle (rock), Lenar (indie/pop/rock), Anna & The Soul Hammers (soul/jazz), Humin (folk) ja Ulmenthal (hüpno-pop). Festivaliõhtu jooksul esitavad nad kõik 30-minutilise kava, kus iga koosseis viljeleb erinevat žanri.

Tänavu kandideeris festivali Open Call'ile rekordilised 53 artisti ja koosseisu üle Eesti. "53 kandideerijat oli meie jaoks tõeline üllatus. Ootasime küll suurt huvi, kuid selline osalus näitab väga selgelt, et noortel muusikutel on vaja platvormi, kus oma omaloomingut esitleda. Konkurents oli nii tugev, et otsustasime festivali programmi laiendada ning anda esinemisvõimaluse kuuele artistile," ütles festivali peakorraldaja Miina Martensoo.

Korraldajate sõnul on festival sündinud praktilisest ja elulisest vajadusest, sest noortel Eesti muusikutel on keeruline muusikamaastikul püünele pääseda ja oma kuulajaskond leida. "Olles ise noor muusikaettevõtja ning muusik, näen kui oluline sellise formaadiga festival on. Uusmusi missioon on olla hüppelauaks noortele artistidele. Neile, kes juba on toimetanud, õppinud, artistina ennast leidnud, professionaalse muusiku taseme saavutanud, aga nüüd nad tahavad nii öelda pesast välja laia maailma lennata, et oma loominguga kuulajateni jõuda," sõnas Martensoo.

Uusmus on festival noortelt noortele, mille eesmärk on leida üles Eesti muusikamaastiku avastamata pärlid ja tuua need kiiresti ning vahetult publiku ette. Festival on ellu kutsutud soovist toetada noori professionaalsel tasemel omaloomingut loovaid artiste, kes alles otsivad oma kuulajaskonda ning kelle muusika ei ole veel laiemalt avalikkuseni jõudnud. Lisaks soovib Uusmus pakkuda kvaliteetset festivali elamust hinnaga, mis oleks kättesaadav ka nooremale publikule.