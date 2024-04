Michael League: Snarky Puppy pole šõubänd, mis läheb lavale ja annab etenduse

Bändile pani 2004. aastal aluse helilooja ja bassimängija Michael League, kes kutsus kokku rühma oma õpingukaaslasi Põhja Texase ülikooli džässkursuselt. Praegu on kollektiivis 25 roteeruvat muusikut ning bändi kõlapildis on segunenud erinevad stiilid.

"Me pole šõubänd, mis läheb lavale ja annab etenduse. Meie lihtsalt mängime muusikat. Meil pole tantsusamme ega muud, mida paljud muusikud kasutavad. Meid erutab laval just see kõla, mida me loome. Bänd toetub musta Ameerika muusikale, millele lisame osakesi teistest stiilidest," selgitas League.

Just see stiilide segu ja iga kontserdi unikaalne energia lummab kuulajaid kogu maailmas.

"See energialaviin, mis saali jõuab, on väga-väga tugev," märkis aasta džässmuusik Janno Trump. "Nad võivad igal kontserdil samu lugusid mängida, aga nad ei mängi neid kunagi samamoodi. Isegi täiesti vanad lood võivad kostuda täiesti uuena – just see üllatusmoment on minu jaoks täna kõige paeluvam," sõnas ta.

Michael League sõnul ongi iga kontsert eriline ning neljapäevaõhtune kava on kokku pandud just Eestit silmas pidades.

"Ma arvan, et me mängime täna õhtul lugusid oma erinevatelt albumitelt, tavaliselt me mängime ainult uut muusikat, aga täna pakume erinevaid lugusid, kuna oleme siin esimest korda," avaldas ta.

Kontserdi õnnestumiseks oli Snarky Puppyl ka üks erisoov: suurte koerasõpradena soovisid muusikud artistideruumi kindlasti vähemalt üht kohalikku kutsikat.