Galerii: Tallinnas esines viis Grammyt võitnud Snarky Puppy

"Oleme nii pikki aastaid tuuritanud ja ei juhtu tihti, et satume esinema riiki, kus varem käinud pole, seega on tänane kontsert ka meie jaoks väga eriline. Suur tänu Jazzkaarele ja Anne Ermile, et meid järjekindlalt kümme aastat olete esinema kutsunud, on suur rõõm lõpuks siin olla," sõnas bändi ninamees Michael League kontserdil ning kiitis ka entusiastlikku ja energilist publikut.

20 aastat tegutsenud Snarky Puppy, mille roteeruvasse koosseisu kuulub ligi 20 liiget, on välja andnud kümme stuudioalbumit, 19 aastat järjepidevalt tuuritanud ning pärjatud viie Grammy auhinnaga.

Helilooja, produtsendi ja multiinstrumentalisti Michael League'i juhitud energiline grupp on pidevalt arenev üksus, kelle iga uus album toob kaasa uue visiooni ja suuna.

"Snarky Puppy on alati olnud ansambel, kes hindab muusika sound'i. Meie reegel on, et muusika ei tohi kõlada nagu varem," ütles League. "Meie looming peab tekitama tunde nagu liiguksime kuhugi uuele, veel avastamata territooriumile."