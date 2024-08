Sügisjazzi avakontsert on pühendatud 20 Grammyt võitnud Pat Methenyle

Jazzkaare kontserdihooaeg Sügisjazz 2024 toob septembris publikuni värske koosseisu Alonette, prantsuse tšelloduo Courtois & Couturier ning Ungari koosseisu Balázs Bágyi New Quintet tõlgenduse pianist Erik Satie' loomingust. Avakontserdil teevad hinnatud eesti džässmuusikud kummarduse 70. sünnipäeva tähistavale legendaarsele Ameerika kitarristile ja heliloojale Pat Methenyle.

"Muusikuid, kes oma äratuntava käekirja ja karismaga on muusikamaastikku muutnud, ei ole maailmas just palju. Pat Metheny on mitme põlvkonna muusikute iidol ja kitarrimaailma armastatuim muusik. Sügisjazzi avakontserdi pühendavad eesti muusikud oma suure lemmiku juubelile ja eesti džässisõbrad loodavad kitarrikuningat veel Tallinnas kuulda," sõnab Jazzkaare kunstiline juht Anne Erm, meenutades Pat Metheny Unity Group'i esinemist 2014. aasta Jazzkaarel.

Pat Metheny loomingut esitavad laupäeval, 7. septembril Kumu auditooriumi laval kitarrist Jaak Sooäär, pianist Kristjan Randalu, bassist Janno Trump ja trummar Ramuel Tafenau. Projekti eestvedaja Jaak Sooäär on Pat Metheny ja tema pikaaegse koostööpartneri, pianisti Lyle Maysi loomingust valinud lemmikpalad, mille esitamisel ei püüta algversioone jäljendada, vaid jagatakse läbi ühise tunnetuse publikuga rõõmu suurepärasest muusikast.

21. septembril astuvad Fotografiska Tallinna lavale rahvusvaheliselt hinnatud prantsuse tšellovirtuoosid Vincent Courtois ja Eric-Maria Couturier, kes balansseerivad džässi ja nüüdismuusika piirimail. Ungari trummari Balázs Bágyi New Quintet esitab džässiliku tõlgenduse prantsuse pianisti Erik Satie' minimalistlikust loomingust 28. septembril Tallinnas Kumu auditooriumis ja 29. septembril Tartus Elleri kooli Tubina saalis.

29. septembril esineb Kumus laulja ja laulukirjutaja Anett Tamme uus koosseis Alonette, kus Tamme siidine vokaal sulab ühte 70-ndate popmuusika mõjutuste ja kaasaegsete kõladega. Koos lauljaga astuvad lavale Erki Pärnoja, Raun Juurikas, Marti Tärn ja Martin Petermann.

Kontserthooaeg Sügisjazz 2024 toimub 7.–29. septembrini.