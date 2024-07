Jacob Collier: muusika on üks parimaid keeli maailmas

Tartu 2024 ja Jazzkaare koostöös toimunud kontserdi peaesinejat, 29-aastast Londonis tegutsevat multitalenti Jacob Collieri, on paljud mainekad väljaanded nimetanud oma põlvkonna kõige uuenduslikumaks muusikuks. Tema loomingust leiab nii popi, džässi kui ka klassikalise muusika mõjutusi.

"Ma arvan, et muusika saab alguse elust. Kõik parimad ideed tulevad elust enesest. Parimad helid ja tunded tulevad elust. Muusika on üks parimaid keeli maailmas, millega tõlkida elu emotsioonidesse. Seega ma vaatan maailmas ringi, ma kuulan maailma ja inimesi, keda ma tunnen, oma kangelasi. Ja see kõik saab kokku ühe suure plahvatusena ning sellest sünnibki muusika," arutles Collier.

Ühed Collieri muusikalised mõjutajad olid temaga ka laval – Ameerika legendaarne vokaalgrupp Take 6.

"Take 6 õpetas mulle harmoonia tunnetust, kui ma teismeline olin. Nad olid mõnes mõttes mu kõige suuremad kangelased. Vapustavad muusikud," sõnas Collier.

"Kui ma olin noor, kuulasin nende laulmist ja see oli väga inspireeriv. Seega, see, et ma täna nendega siin esinen on uskumatult äge. Väga äge," rõõmustas ta.

Suurkontserti soojendas Eesti artist Noep. Lisaks astus Collieri ja Take 6-iga koos laval üles ka ainukordselt selle ürituse jaoks moodustatud Tartu 2024 sümfooniaorkester, mida juhatas Valter Soosalu.

"Collier on äärmiselt kiire muusikaline mõtleja ja tegutseja. See on muljetavaldav näha, missugune ampluaa võib olla ühel professionaalil. Muusikuna on ta ikkagi väike maailma ime, mida on väga tore, eriti veel nii lähedalt kõrvalt näha," kiitis Soosalu.

Collier on avaldanud neli sooloalbumit ja võitnud viis Grammy auhinda. Erilist tähelepanu on pälvinud ka tema oskus kontserdipublikut ühendada.

"Dialoog publiku ja lavalolijate vahel, see sünergia oli hästi vahetu ja mõnes mõttes võib öelda, et isegi intiimne, kuigi oli väga mastaapne olukord. Ma arvan, et see on selle aastanumbri sees kõige erilisem kontsert," sõnas Soosalu.