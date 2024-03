Rakvere Funkfest kuulutas välja esimesed artistid

Kolmandat korda toimuva Rakvere Funkfesti peaesineja on tänavu USA duo Knower, samuti astub festivali raames lavale spetsiaalse funk-kavaga Liis Lemsalu.

Rakvere Funkfesti peaprodutsendi Mihkel Mäekalle sõnul on Louis Cole, Genevieve Artadi ja Knower kindlasti selline muusika, mis on parimas mõttes oma ajast ees. "Nende uus album on üks põnevamaid funk-jazz projekte eelmisest aastast üldse ning Rakvere Funkfestile toovad sellised maailmatipud vägeva show, jõhkrad gruuvid ja värske lähenemise funk'ile," lisas Mäekalle.

Knower koosneb kahekordsest Grammy-nominendist Louis Cole´ist ja Genevieve Artadist. Rakveres astub ansambel lavale viieliikmelises koosseisus. Varem on duo tuuritanud koos Red Hot Chili Peppersi ja Thundercatiga, eraldi on tehtud koostööd näiteks Jacob Collieri ja Snarky Puppy'ga.

Eesti artistidest on lisaks Lemsalule välja kuulutatud veel ka Haldi, kes astub lavale koos ansambliga Flamingo. Koos bändiga esitavad nad töötlusi hittidest, mida on esitanud näiteks Marju Kuut, Els Himma ja Heidy Tamme. Samuti astub festivalil üles ansambel Arg Part.

Rakvere Funkfest toimub 20. juulil Rakvere Vallimäel.