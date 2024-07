Rakvere Funkfesti peaesineja Knoweri esinemine jääb ära

"Mul on väga kahju, aga ma pean tühistama Knoweri juulikuise tuuri. Mul diagnoositi mingisugune närvisüsteemi läbipõlemine või kroonilise väsimuse sündroom ja arstid ütlesid, et ma ei peaks end praegu koormama. Kui väga ma ka ei vihkaks esinemiste tühistamist, siis ma ei saa hetkel oma tervisega riskida. Pean selle kuu vabaks võtma, et terveks saada," ütles Louis Cole.

Lisaks Rakvere Funkfestile jääb Knoweril juulis üles astumata veel 11 linnas üle Euroopa.

Rakvere Funkfesti peaprodutsent Mihkel Mäekalle andis teada, et mõistab Cole´i otsust täielikult. "Soovime Louisele kiiret ja tõhusat tervenemist. Tervise osas ei saa kunagi järeleandmisi teha," ütles Mäekalle.

"Programmi osas ei kavatse me kuidagi taset alla lasta ja tegeleme hetkel aktiivselt väärika lahenduse leidmisega. Anname külastajatele programmi täiendusest teada nii pea kui võimalik ja oleme tänulikud kõikide festivalikülastajate mõistva suhtumise eest," kõneles Mäekalle.

Rakvere Funkfest toimub 20. juulil Rakvere Vallimäel, kus astuvad üles kodumaised artistid nagu Haldi & ans Flamingo, Arg Part ja The Teps. Eriprojekti bändis laulavad Michael Jacksoni tuntumaid hitte Alika, Norman Salumäe ja Marta Lotta. Festivalil astub bändiga üles ka Liis Lemsalu, kes on oma repertuaari seadnud funk'i rütmidesse.