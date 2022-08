Viljandis algab Rütmifestival

Lisaks Ultima Thulele astuvad kohalikest rütmimuusikutest festivalil üles veel Peedu Kass Momentum koosseisus Peedu Kass, Kristjan Randalu ja Kaspars Kurdeko, Estrada Orchestra koosseisus Misha Panfilov, Volodja Brodski, Ilja Gussarov, Sashko Petrov ja Madis Katkosilt ning TamTam ehk Anett Tamm ja Karl Tammaru.

Festivali tänavune peaesineja on Janek Gwizdala oma trioga. Lisaks neile astuvad veel üles noored jazz-muusikud Vilniusest koosseisuga JUZT.

Festivali põhiprogrammile lisaks saab nautida ka päevast ja öist programmi. Reedel on festivali ala, Sakala keskuse hoov avatud alates kella 17st ning ala peal on võimalik mängida sulgpalli, malet ja koroonat. Ala on tasuta sissepääsuga kuni kella 22-ni.

Laupäevane programm sisaldab lisaks kontserditele ka päevaseid jutupaneele teemadel "Ööelu" ja "Post-covid aegne kultuuripoliitika". Vestlusest on kutsutud osa võta mitmed Eesti kultuuriga tihedalt seotud inimesed – Ingrid Stroom, Natalie Mets, Meelis Vili, Sten Õitspuu, Siim Ammon, Paul Lepasson, Andres Tölp.

Öise programmi eest vastutab reedel Haigla pidu ning laupäeval tulevad Viljandisse külla Rakvere Funkfesti DJ-d.

Festivali programmijuht Indrek Mällo leiab, et Viljandi linnas sellise iseloomuga muusikasündmust korraldada on imeline kogemus.

"Eelmise aasta peaesineja Dan Mayo armus Viljandisse. Ta nautis siin igat hetke. Pole kahtlustki, et Viljandi linn paneb inimestel südame erilisemas rütmis põksuma ja see meie eesmärk ju ongi," rääkis ta.

"Olen eriti elevil, sest lisaks ägedatele esinejatele siit ja sealt poolt piiri on meil au sel aastal üheskoos ka Raul Vaigla juubelit tähistada."

Peakorraldaja Elena Koit lisas, et kindlasti ei ole festival mõeldud ainult muusikutele.

"Me oleme oma kava üles ehitanud nii, et osa saaks igaüks. See on meie idee olnud algusest peale. Pakkuda head kvaliteetset muusikat, sisukat päevast programmi ja kogemust igas vanuses inimestele."

Rohkem infot festivali ja piletite kohta leiab festivali kodulehelt.