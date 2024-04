Galerii: aasta jazz-muusik 2024 on laulja ja helilooja Karmen Rõivassepp

Karmen Rõivassep on viimased 11 aastat tegutsenud Taanis ning mullu tituleeriti ta aasta jazz-heliloojaks.

Noore jazz-talendi auhinna sai kontrabassimängija ja basskitarrist Kertu Aer, keda on jazz-muusikaõpingud viinud nii Rootsi kui ka Norrasse. Aasta jazz-helilooja on pianist ja helilooja Kirke Karja, kes on kirjutanud muusikat nii kammeransamblitele kui ka orkestritele. Pärjatud sai ka Karja rahvusvaheline trio Karja/Renard/Wandinger, mis pälvis aasta jazz-ansambli tiitli. Aasta jazz'i-edendajaks tituleeriti saksofonist Raivo Tafenau ja Taff:fest ning Eesti Päevalehe publiku lemmikuks hääletasid muusikasõbrad noore saksofonisti ja muusikapedagoogi Allan Kaljaste.