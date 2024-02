Kumu Dokumentaal on veebruaris pühendatud arhitektuurile

Arhitektuurikuu juhatab sisse USA režissööri Jason Andrew Cohni film "Modernism, Inc", mis annab ülevaate korporatiivse disaini üheks pioneeriks peetava Eliot Noyesi elust ja loomingust.

Noyes oli see, kelle juhtimisel hakati alates 1950. aastate lõpust välja töötama ettevõtte IBM visuaalset kuvandit, millest sai suur eeskuju paljudele. See ei tähendanud ainuüksi toodete disaini nagu varem, vaid kõike alates ettevõtte logodest ja lõpetades kontorite arhitektuuriga. Ta uskus, et ettevõte peab olema nagu hea maal: kõik, mis on nähtaval, toetagu terviklikku ideed.

Kolmapäeval, 7. veebruaril kell 18 Kumu auditooriumis aset leidva seansi juhatab sisse kunstiteadlane Karin Paulus.

Kokku jõuab veebruaris ja ka märtsi esimesel kolmapäeval ekraanile viis arhitektuurifilmi.

Lisaks Jason Andrew Cohni filmile "Modernism, Inc" on kavas veel Šveitsi režissööride Karin Bucheri ja Thomas Karreri filmi "Utoopia jõud. Le Corbusier' Chandigarh", Saksa režissööri Jan Schmidt-Garre filmi "Lubadus. Arhitekt BV Doshi", Brasiilia režissööri Denise Zmekholi filmi "Klaasnahk" ja värske täiendusena Sri Lanka režissööri Afdhel Azizi filmi "Koha vaim. Geoffrey Bawa elu ja töö", mis tutvustab Sri Lanka ja kogu Lõuna-Aasia üheks mõjukamaks nüüdisaegseks arhitektiks ja maastikukujundajaks peetava Geoffrey Bawa loomingut.

Kõik seansid on tasuta.