Elutööpreemia laureaat Sirje Helme: üldse ei varja, mul on väga-väga hea meel

Sirje Helme sõnas, et uudist kuulis ta hommikul kultuuriminister Heidy Purga käest. "Mulle helistas võõras number ja kuna oli kiire hetk, siis ta mõtlesin veel, et kas võtta vastu või mitte," ütles ta ja kinnitas, et mõistagi on see rõõmustav uudis. "Ma üldse ei varja, mul oli väga-väga hea meel."

"Mul on selles mõttes hea, et ma olen palju asju ära teinud, aga olen otsustanud, et selle ülejäänud aja ma vaatan laiemalt ning kunstiajalugu huvitab mind iga päevaga üha rohkem," selgitas ta ja lisas, et muuseumitöö on väga huvitav, kuna pakub piiramatuid võimalusi. "Ongi huvitav, et istud hommikul koosolekul ja arutad hiliskeskaja ettevõtmisi ja siis tegeled mingite muude asjadega, see on lõpmatu ookean."

Head ja huvitavat kunsti on Helme sõnul viimasel ajal palju olnud. "On ausalt öeldes ka igavat kunsti olnud, mida ma olen juba näinud," tõdes ta ja lisas, et kultuur on parim, mida me võiksime saada ja oodata sellelt elult.