Lavastaja: "Esimene armastus on revolutsioon" on ühteaegu ohudraama ja armastuslugu

Rakvere teatris käivad lavastaja Margo Tederi käe all ettevalmistused Austraalia näitekirjaniku Rita Kalnejaisi noortelavastuse "Esimene armastus on revolutsioon" neljapäevaseks esietenduseks.

Lavastaja Margo Tederi sõnul paelus "Esimene armastus on revolutsioon" teda oma pöörasuse, hullumeelsuse ja filmilikkusega. Lavastaja ütles, et autor on loosse kokku kirjutanud huvitavad teemad.

"Ühtpidi rebaste käitumine linnakeskkonnas, teatud mõttes urbaniseerumine. Teistpidi huvitasid autorit noored inimesed: kuidas võib juhtuda niimoodi, et noored inimesed võivad oma otsingutel mõnikord radikaliseerumiseni jõuda," arutles ta.

Lavastaja sõnul on lool kaks olulist poolt. "Kui me räägime noorest inimesest, kes on natukene katki, ja katki on ta sageli sellepärast, et probleemid algavad perekonnast, siis on halvale teele minek üsna lihtne tulema. Aga meie loos on kaks poolt: ühtepidi räägime ohudraamast ja teistpidi räägime armastusloost kahe noore vahel," selgitas Teder.

Näitleja Rainer Elhi sõnul on huvitavaks väljakutseks loo erinevate kihtidega töötamine.

"Näiteks perekonna suhe. Samamoodi ka üksindus. Minu jaoks on selles loos väga oluline üksildus ja see, mida inimene siis tunneb ja kuidas ta sellega toime tuleb ja mida ta siis ette kujutab või ei kujuta. Mis sõpru ta leiab ja millised sõbrad tal on. Ja mõistagi ka armastuse leidmine," rääkis näitleja.

"Esimene armastus on revolutsioon" autor on Rita Kalnejais, tõlkija Lauri Saaber, lavastaja Margo Teder (VAT Teater), kunstnik Illimar Vihmar, muusikaline kujundaja Madis Muul ja valguskujundaja Märt Sell.

Osades Margus Grosnõi, Jaune Kimmel, Märten Matsu, Tiina Mälberg, Rainer Elhi ja Loviise Kapper (külalisena).