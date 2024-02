"Elu ja armastus" on kogunud kahe nädalaga pea 29 000 kinokülastust

Režissöör Helen Takkini mängufilm "Elu ja armastus" on kahe nädalaga kogunud Eesti kinodes 28 191 külastust.

Uutest tulijatest jõudsid kinotabelisse veel "Madam Võrk" (4 600 külastust), "Suur võidusõit. Audi Lancia vastu" (1605 külastust) ja "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training" (1 312 külastust).

Tabeli kolmandalt kohalt leiab ka animatsiooni "Väikese superlennikud: Täiskiirusel. Film", mis on kahe nädalaga kogunud 4 607 külastust.