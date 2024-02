Triinu Tamm pälvis Prantsuse riikliku Kunstide ja Kirjanduse ohvitserijärgu ordeni

Tiinu Tamme tõlgete vahendusel on eesti keelde jõudnud mitmekümne olulise prantsuskeelse autori teosed; Loomingu Raamatukogu peatoimetajana ning kirjastamisvalikute kaudu veel teist sama palju. Pärast Kunstide ja Kirjanduse rüütlijärgu ordeni pälvimist 2016. aastal ülendas Prantsusmaa Triinu Tamme tänavu, 2024. aastal ohvitseri auastmesse.

"Triinu Tamme kompetentsi ja nõuandeid hinnatakse kõrgelt nii Loomingu Raamatukogus kui ka kolleegide hulgas teistes kirjastustes, kultuurilehtedes, kirjandusfestivalidel, Prantsuse suursaatkonnas ja Prantsuse Instituudis. Prantsusmaa nendib taas tänulikkusega, et kõigi võimalike keelte ja autorite hulgast on Triinu Tamm otsustanud siduda end lähedalt just prantsuse keele ja kirjandusega," sõnas Prantsuse suursaadik Emmanuel Mignot.

Pärast ordeni üleandmistseremooniat tutvustas Triinu Tamm Prantsuse residentsis oma viimast tõlget, eestindust Michel Houellebecqi romaanist "Häving", mis ilmus tänavu jaanuaris. Houellebecqi loomingust laiemalt rääkis kirjandusteadlane Joosep Susi.

Kunstide ja Kirjanduse orden on Prantsuse teenetemärk, mille määrab Prantsuse kultuuriminister ning millel on rüütli-, ohvitseri- ja komandörikraad. Sellega tunnustab Prantsuse kultuuriministeerium isikuid, kes on silma paistnud loominguga kunsti või kirjanduse vallas või panusega kunsti ja kirjanduse edendamisse Prantsusmaal ja kogu maailmas.