Aasta betoonehitis on Purje tänava eramu Pirital

Tänavu 24. korda aset leidnud konkurss kutsuti ellu, et tutvustada avalikkusele betooni avaraid kasutusvõimalusi ning tunnustada neid inimesi, kes oma ideede ellurakendamiseks on kasutanud kodumaist võimalusterohket ehitusmaterjali.

Tänavusele konkursile esitati 22 ehitist. Võistlusele sai esitada 2023. aasta jooksul tellijale üle antud betoonehitisi ja neis kasutatud konstruktsioone ja menetlusi.

Zürii hinnangul esindab Purje tänava eramu ajatut modernismi, mida iseloomustab vormide lihtsus ja detailide ning sõlmede filigraansus. "Väga hea arhitektuur ja konstruktoritöö, kõik on paigas, hästi läbimõeldud – kõik kommunikatsioonid on ära peidetud, väga suur ja hoolikas ettevalmistustöö enne, kui hakati betooni valama. Näha on, et kõik maja rajanud osapooled, eesotsas tellijaga, armastavad betooni. Filigraanne teostus. See ongi betoonmaja," lisas žürii esimees Aadu Kana.

Lisaks jagati välja kolm eriauhinda:

Eriauhind – Kalevi staadioni tuletorni (Molumba OÜ, arhitektid Karli Luik, Johan Tali, Harry Klaar)

"Innovaatilise ja uuendusliku betoonelementide ja paigalvalatud betooni pinnaviimistluse väljatöötamise eest. Selge ja pilkupüüdev arhitektuurne lahendus sobitub hästi maastikku ning seob endas orgaaniliselt erinevad funktsioonid nagu esinduslik pääslahoone, tuletorn ja tehnorajatis," kiitis žürii eriauhinna pälvinud tööd.

"Aasta betoonehitis 2023" eriauhinna võitnud Kalevi staadioni tuletorn

Eesti Ehitusinseneride Liidu eriauhind – Riia maantee viadukti konstruktor Kaido Sooru (Skeleton OÜ)

Äripäeva ehitusuudiste eriauhind – ehitusettevõte Dreibau OÜ, Kiviõli Päästeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti ehituse peatöövõtja.

"Aasta Betoonehitis 2023" võistluse žüriisse kuulusid esindajad Eesti ehitusala liitudest: Kalle Vellevoog Eesti Arhitektide Liidust, Jürgen Einpaul Eesti Betooniühingust, Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liidust, Indrek Laul Eesti Ehitusinseneride Liidust, Johann-Aksel Tarbe Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidust, Marina Vaganova Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidust. Samuti ehitusajakirjanike esindajad – Äripäeva ehitusväljaannete peatoimetaja Teeli Remmelg, ajakirja EhitusEST peatoimetaja Liivi Tamm. ajakirja Betoni peatoimetaja ja Soome arhitekt Maritta Koivisto ning žürii ja Heidelberg Materials Kunda AS esimees Aadu Kana.