Aasta betoonehitis 2025 on Tallinna Linnateater

Žürii hinnangul täitus Tallinna Linnateatri pikaajaline unistus parimal võimalikul moel.

Žürii esimees Aadu Kana tõi välja, et sügavale maa alla minek võimaldas rajada kaks suurt teatrisaali. "Suurte sillete abil avatud klaasfassaadiga tänavafront laseb päevavalgust alumistele korrustele ja avab linnarahvale kauni sisehoovi vaate koos unikaalse lavatorniga. Betooni mitmekülgne ja efektiivne kasutamine kandekonstruktsioonina ja sisekujunduses," ütles Kana.

Aasta betoonehitis 2025 tiitli pälvinud Tallinna Linnateatri rekonstrueerimine Salto Arhitektid: Maarja Kask, Ralf Lõoke, Märten Peterson, Andro Mänd); konstruktorid: Inseneribüroo PIKE, Ekspertiis ja Projekt; ehituse peatöövõtja: Ehitu5ECO; betoonitööd: Bildex Grupp; betoon: Rudus;

raketis: Ramirent Baltic).

Eriauhinna pälvisid Tammiku eramu Tartus (Peeter Pere Arhitektid OÜ: Peeter Pere, Kirke Päss, Janek Maat, Karmen Silde) ja Tähtvere skatepark Tartus (Tartu linnavalitsus, Lars Laj Eesti, Mind Work Ramps, Betoonimeister).

Eesti Ehitusinseneride Liidu eriauhinna said Arteri kvartali konstruktorid Projektipesa ja Neoprojekt.

Žüriisse kuulusid esindajad Eesti ehitusala liitudest: Eesti Arhitektide Liidust – Mihkel Raev, Eesti Betooniühingust – Tanel Tuisk, Eesti Ehitusettevõtjate Liidust – Kalmer Gross, Eesti Ehitusinseneride Liidust – Indrek Laul, Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidust – Johann-Aksel Tarbe, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidust – Marina Vaganova, "Aasta betoonehitis 2024" võidutöö autor – Ülar Mark, arhitekt, ehitusajakirjanike esindajad – Teeli Remmelg, Äripäeva ehitusväljaannete peatoimetaja, Liivi Tamm, ajakirja "EhitusEST" peatoimetaja, Siim Saidla "Ehituslehe" peatoimetaja, Soome arhitekt Maritta Koivisto – ajakirja "Betoni" peatoimetaja ning Aadu Kana – Heidelberg Materials Kunda, žürii esimees.