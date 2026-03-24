Aasta betoonehitis 2025 on Tallinna Linnateater

Tallinna Linnateater
Tallinna Linnateater Autor/allikas: Kaupo Kalda
Teisipäeval kuulutati Eesti Rahvusraamatukogus välja konkursi "Aasta betoonehitis 2025" võitjad, peaauhinna võitis Tallinna Linnateatri rekonstrueerimine, mille eest vastutasid Salto Arhitektid.

Žürii hinnangul täitus Tallinna Linnateatri pikaajaline unistus parimal võimalikul moel.

Žürii esimees Aadu Kana tõi välja, et sügavale maa alla minek võimaldas rajada kaks suurt teatrisaali. "Suurte sillete abil avatud klaasfassaadiga tänavafront laseb päevavalgust alumistele korrustele ja avab linnarahvale kauni sisehoovi vaate koos unikaalse lavatorniga. Betooni mitmekülgne ja efektiivne kasutamine kandekonstruktsioonina ja sisekujunduses," ütles Kana. 

Aasta betoonehitis 2025 tiitli pälvinud Tallinna Linnateatri rekonstrueerimine Salto Arhitektid: Maarja Kask, Ralf Lõoke, Märten Peterson, Andro Mänd); konstruktorid: Inseneribüroo PIKE, Ekspertiis ja Projekt; ehituse peatöövõtja: Ehitu5ECO; betoonitööd: Bildex Grupp; betoon: Rudus; 
raketis: Ramirent Baltic). 

Eriauhinna pälvisid Tammiku eramu Tartus (Peeter Pere Arhitektid OÜ: Peeter Pere, Kirke Päss, Janek Maat, Karmen Silde) ja Tähtvere skatepark Tartus (Tartu linnavalitsus, Lars Laj Eesti, Mind Work Ramps, Betoonimeister).

Tammiku eramu Autor/allikas: Sten-Erik Remmel

Eesti Ehitusinseneride Liidu eriauhinna said Arteri kvartali konstruktorid Projektipesa ja Neoprojekt.  

Žüriisse kuulusid esindajad Eesti ehitusala liitudest: Eesti Arhitektide Liidust – Mihkel Raev, Eesti Betooniühingust – Tanel Tuisk, Eesti Ehitusettevõtjate Liidust – Kalmer Gross, Eesti Ehitusinseneride Liidust – Indrek Laul, Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidust – Johann-Aksel Tarbe, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidust – Marina Vaganova, "Aasta betoonehitis 2024" võidutöö autor – Ülar Mark, arhitekt, ehitusajakirjanike esindajad – Teeli Remmelg, Äripäeva ehitusväljaannete peatoimetaja, Liivi Tamm, ajakirja "EhitusEST" peatoimetaja, Siim Saidla "Ehituslehe" peatoimetaja, Soome arhitekt Maritta Koivisto – ajakirja "Betoni" peatoimetaja ning Aadu Kana – Heidelberg Materials Kunda, žürii esimees. 

Tähtvere skatepark Autor/allikas: Tartu linnavalitsus

Toimetaja: Annika Remmel

