Aasta betoonehitis on Laaneotsa maja

Žürii sõnul on aasta betoonehitiseks valitud Laaneotsa maja näol tegemist hoonega, kus betooni on käsitletud delikaatselt ja asjatundlikult. "Hoone sulandub maastikku, luues tervikliku elukeskkonna. Välispindadel on mänglevas dialoogis must puitlaudis ja valge betoon. Mõlemal materjalil on sarnane pinnaprofiil. Betoon on siseruumis esiplaanil, samas seob kõik erinevad materjalid ühte. Põranda- ja seinasisesed kommunikatsioonilahendused võimaldasid luua ja esile tuua puhtaid betoonpindu. Neutraalse värvi ja kareda iseloomu tõttu rõhutab betoon kaunilt teisi materjale."

Eriauhinnad pälvis ka Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuse ja Tartu Ülikooli Narva kolledži ühine õppe- ja majutushoone, Toom-Kuninga 15 korterelamu Tallinnas, Narva linnuse konvendihoone rekonstrueerimine.

Ajakirja "Ehitaja" eriauhinna sai Sillamäe linnavalitsus Sillamäe rannapromenaadi tellijana. Eesti Ehitusinseneride Liidu eriauhinna sai korterelamu Torn projekteerija Pikoprojekt OÜ.

Aasta betoonehitis 2020 võistluse žüriisse kuulusid esindajad Eesti ehitusala liitudest: Eesti arhitektide liidust Maarja Kask, Eesti betooniühingust Johannes Pello, Eesti ehitusettevõtjate liidust Indrek Peterson, Eesti ehitusinseneride liidust Heiki Meos, Eesti ehituskonsultatsiooniettevõtete liidust Johann-Aksel Tarbe, Eesti ehitusmaterjalide tootjate liidust Enno Rebane. Samuti kuulusid sinna žürii esimees Aadu Kana, samuti ehitusajakirjanike esindajad Eva Kiisler (ajakirja "Ehitaja" peatoimetaja), Liivi Tamm, (ajakirja "EhitusEST" peatoimetaja), ning Soome arhitekt Maritta Koivisto (ajakirja "Betoni" peatoimetaja).