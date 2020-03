Aasta betooniehitiseks valiti Sisekaitseakadeemia

Žürii sõnul pole Sisekaitseakadeemia mitte ainult palju eksponeeritud siledat betooni vormipinda, vaid arhitekt on olnud väga loov, kasutades osavalt ära just betoonelementidega saavutatavaid efekte. Žürii esimees Aadu Kana kinnitas, et tegemist on kaasaegse, arhitektuurselt kõrgetasemelise ja hästifunktsioneeriva õppe- ja teadushoonega, mis on energiatõhus ja mille ülalpidamine on majanduslikult jätkusuutlik. "Lihtsalt saavutatud huvitav arhitektuur," sõnas ta.

Betoonitööde eriauhnna pälvis Kultuurikatla gaasitorni rekonkstrueerimine (Evocon Grupp OÜ). Aada Kana sõnul on seal hakkama saadud eheda, puhta ja ausa lahendusega. "Hea näide sellest, mida betoonist saab teha," rõhutas žürii esimees.

Tellia eriauhinna pälvis Vahtra suurfram, Ehitusuudised.ee eripreemia sai Tartu Vikerkaare tn 15 eramu ehitaja R.E.R. Ehitus OÜ. Eesti Ehitusinseneride Liidu eriauhinnaga tunnustati Maakri 19/21 ärikvartali projekteerijat Neoprojekt OÜ-d.

Tänavusele betoonehitise konkursile laekus 15 tööd. Konkursile sai esitada 2019. aasta jooksul tellijale üle antud betoonehitisi ja neis kasutatud konstruktsioone ja menetlusi. Žüriisse kuulusid Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Betooniühingu, Eesti Ehitusettevõtjate Liidu, Eesti Ehitusinseneride Liidu, Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu esindajad, samuti žürii esimees Aadu Kana ning ehitusajakirjade esindajad.