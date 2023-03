Aasta betoonehitis on Järve tornid

Tänavu kahekümne kolmandat korda korraldatud konkurss "Aasta betoonehitis" on ellu kutsutud, et tutvustada avalikkusele betooni avaraid kasutusvõimalusi ning tunnustada neid inimesi, kes oma ideede ellurakendamiseks on kasutanud kodumaist ehitusmaterjali.

Tänavusele konkursile esitati 13 ehitist. Võistlusele sai esitada 2022. aasta jooksul tellijale üle antud betoonehitisi ja neis kasutatud konstruktsioone ja menetlusi.

Žürii sõnul on Järve tornid hea näide arhitektide, projekteerija ja betoonelemendi tootja kvaliteetsest koostööst.

"Just selliste ehitistega nagu Järve tornid tõestab tänapäevane betoonehitus enda trumpe – tehasetingimustes valmistatud täpsed, keerulised ja kvaliteetsed elemendid koos paigalvalu pakutavate loendamatute võimalustega. Tänapäevase betoonehituse suurepärane näide," märkis žürii esimees Aadu Kana.

Lisaks jagati välja kolm eriauhinda:

Eriauhind – Pakrineeme LNG terminali haalamiskai ehituse üldjuht Reedik Raudla (Pakrineeme Sadama OÜ ehitusjuht).

"Tellija esindajana dirigeeris kõigi tööde kvaliteetset teostamist rekordiliselt lühikese ajaga. LNG terminali haalamiskai valmis maailmarekordiliselt lühikese ajaga. Ka betoonitööde osas oli tegemist väga erakordse pingutusega – haalamiskai betooniosade valamiseks tuli betoonipumba toruliin vedada 750 meetri kaugusele, mis on teadaolevalt Eesti rekord," selgitas žürii.

Eesti Ehitusinseneride Liidu eriauhind – Järve tornide konstruktsiooniinsenenerid Jaanus Olop ja Mati Jõgiste (E-Betoonelement OÜ).

Äripäeva ehitusuudiste eriauhind – GRK Eesti AS Puiatu ökodukti ehituse peatöövõtja.

"Aasta Betoonehitis 2022" võistluse žüriisse kuulusid esindajad Eesti ehitusala liitudest: Villem Tomiste Eesti Arhitektide Liidust, Kalev Ramjalg Eesti Betooniühingust, Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liidust, Heiki Meos Eesti Ehitusinseneride Liidust, Johann-Aksel Tarbe Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidust, Marina Vaganova Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidust.

Samuti kuulusid žüriisse ehitusajakirjanike esindajad: Äripäeva ehitusväljaannete peatoimetaja Teeli Remmelg, ajakirja "EhitusEST" peatoimetaja Liivi Tamm, ajakirja "Betoni" peatoimetaja Maritta Koivisto ning žürii esimees Aadu Kana.