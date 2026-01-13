Aasta betoonehitis 2025 konkursil osaleb 12 ehitist

Konkursi eesmärgiks on leida ja esile tõsta ehitisi, mille nägusus ning efektiivne ja ökonoomne teostus demonstreerivad betooni kui kodumaise materjali eeliseid ja võimalusi.

"Tänavusele võistlusele on väärikaid betoonehitisi esitatud kõigist tähtsamatest Eesti tõmbekeskustest," sõnas Eesti Betooniühingu juhatuse esimees Imre Leetma. "Betoon on endiselt asendamatu nii korterelamute kui eramute, lasteaedade, teatrite ja hotellide, kõrghoonete ja maanteesildade ehitamisel, kaitseotstarbelistest objektidest rääkimata," lisas Leetma.

Võidab objekt või menetlus, kus oluline panus on olnud Eestis registreeritud ettevõtjate tööl ja Eestist tarnitud betoonmaterjalidel. Võidutöö valimisel arvestatakse ka objekti projekteerimise ja ehitamise professionaalsust ning nõudlikkusastet, kvaliteeti ja innovaatilisust.

Kahekümne kuuendat korda korraldatava võistluse žüriisse kuuluvad Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Betooniühingu, Eesti Ehitusettevõtjate Liidu, Eesti Ehitusinseneride Liidu, Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu, Heidelberg Materials Kunda ja ehitusajakirjanduse esindajad.

Võitja kuulutatakse välja 24. märtsil.

2025. aasta betoonehitise tiitlile kandideerivad: