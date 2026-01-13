X!

Aasta betoonehitis 2025 konkursil osaleb 12 ehitist

Arhitektuur
Tallinna Linnateater
Tallinna Linnateater Autor/allikas: Kaupo Kalda
Arhitektuur

Eesti Betooniühingu ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu korraldataval iga-aastasel konkursil "Aasta betoonehitis 2025" esitati 12 nominenti.

Konkursi eesmärgiks on leida ja esile tõsta ehitisi, mille nägusus ning efektiivne ja ökonoomne teostus demonstreerivad betooni kui kodumaise materjali eeliseid ja võimalusi.

"Tänavusele võistlusele on väärikaid betoonehitisi esitatud kõigist tähtsamatest Eesti tõmbekeskustest," sõnas Eesti Betooniühingu juhatuse esimees Imre Leetma. "Betoon on endiselt asendamatu nii korterelamute kui eramute, lasteaedade, teatrite ja hotellide, kõrghoonete ja maanteesildade ehitamisel, kaitseotstarbelistest objektidest rääkimata," lisas Leetma. 

Võidab objekt või menetlus, kus oluline panus on olnud Eestis registreeritud ettevõtjate tööl ja Eestist tarnitud betoonmaterjalidel. Võidutöö valimisel arvestatakse ka objekti projekteerimise ja ehitamise professionaalsust ning nõudlikkusastet, kvaliteeti ja innovaatilisust.

Kahekümne kuuendat korda korraldatava võistluse žüriisse kuuluvad Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Betooniühingu, Eesti Ehitusettevõtjate Liidu, Eesti Ehitusinseneride Liidu, Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu, Heidelberg Materials Kunda ja ehitusajakirjanduse esindajad.

Võitja kuulutatakse välja 24. märtsil.

2025. aasta betoonehitise tiitlile kandideerivad:   

  • Arteri kvartal,  Liivalaia 36, Kesklinn, Tallinn
  • Eesti Kunstiakadeemia valge maja, Kotzebue 10, Põhja-Tallinn, Tallinn                
  • Hyatt Place hotell ja Ankru büroohoone,  Sadama 4, Kesklinn, Tallinn                  
  • Kanama viadukt, Pärnu mnt., Saku vald, Harjumaa
  • Kristiine lasteaed, Rästa põik 3, Kristiine, Tallinn
  • Lina 10 ridaelamu, Lina 10, Tartu
  • NGL Logistikakeskus, Paemurru 1, Maardu, Harjumaa                               
  • Päästeameti lõhkamiskoht Potsepa karjääris, Kõima küla, Pärnu                 
  • Tallinna Linnateatri rekonstrueerimine, Lai 23, Kesklinn, Tallinn                           
  • Tammiku eramu,  Tammiku 8, Tartu
  • Tähtvere Skatepark, Laulupeo pst. 29, Tartu            
  • Vesipapi äripindadega korterelamud, Vesipapi 2,4,6,8, Kristiine, Tallinn.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

13:48

Selgusid Tartu Kultuurikandja 2025 nominendid

13:28

EMTA toob publiku ette kaasaegsete etenduskunstide magistrantide koosloomelavastused

12:22

Aasta betoonehitis 2025 konkursil osaleb 12 ehitist

12:16

Uksi sulgeva Amigo juht: kinnipanek oli laual juba eelmisel hooajal

10:24

Galerii: Tallinnas esilinastus Arun Tamme mängufilm "Täiuslikud võõrad"

10:00

Grete Kaio: ühiskonna valupunktid kriitikatekstide mahlas

09:52

Keelenupp. "Cringe" – kas uus viis öelda "piinlik"?

12.01

Kati Saarits uurib uuel näitusel kodu, käsitööd ja kohalikku esemelist kultuuri

12.01

Margit Mutso: linna metamorfoos algab targast linnavalitsusest

12.01

Tatter Balti riikide koostöös valminud "Täiuslikest võõrastest": selline mudel töötas väga hästi

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

12.01

Los Angeleses jagati Kuldgloobuse filmi- ja teleauhindu

12.01

Arvustus. "Caligula": üleoleku kunst

11.01

Edith Sepp: hakkame samm-sammult kaotama võimekust toota eestikeelseid filme

10:24

Galerii: Tallinnas esilinastus Arun Tamme mängufilm "Täiuslikud võõrad"

12.01

Tatter Balti riikide koostöös valminud "Täiuslikest võõrastest": selline mudel töötas väga hästi

12.01

Margit Mutso: linna metamorfoos algab targast linnavalitsusest

18.03

Arvustus. "Aurora" kui ühe suhte anatoomia

09:52

Keelenupp. "Cringe" – kas uus viis öelda "piinlik"?

10:00

Grete Kaio: ühiskonna valupunktid kriitikatekstide mahlas

13:48

Selgusid Tartu Kultuurikandja 2025 nominendid

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo