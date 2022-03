Galerii ja video: aasta betoonehitis on Tallinna sadama kruiisiterminal

Žürii sõnul on kruiisiterminal silmapaistev multifunktsionaalne hoone, kus on suurepäraselt näha betooni mitmekülgsed kasutusvõimalused. Žürii esimees Aadu Kana tunnustas AS Tallinna Sadamat, kes on tema hinnangul teinud väärt teo, avades sada aastat linnakodanikele suletud olnud Tallinna ranna-ala atraktiivsel moel nii linlastele kui meie külalistele.

Eriauhind: Riia-Vaksali tänava tunnelid ja viadukt, Tartus

Arhitektuur: PART OÜ (Sille Pihlak, Siim Tuksam)

Riia-Vaksali tänava tunnelid ja viadukt, Tartus Autor/allikas: Tõnu Tunnel

Žürii kommentaar: "Silmapaistva betoonarhitektuuri eest voolava ja kaasava taristudisaini ning linnaruumilise maamärgi loomisel."

Žürii esimees Aadu Kana: "Betooni plastilisus on olulisel kohal tugeva ja efektse arhitektuurivormi saavutamisel."

Eriauhind: Tabasalu põhikool, Harjumaal

Arhitektuur: Pelle-Sten Viiburg (Doomino Arhitektid OÜ)

Tabasalu põhikool Autor/allikas: Tõnu Tunnel

Žürii kommentaar: "Efektsete betoonist välisseinaelementidega ja läbimõeldud detailidega funktsionaalselt tervikliku koolihoone loomise eest."

Eriauhind: Mary Kay muusikastuudio Mölndalis, Rootsi

Betoonelemendid: E-Betoonelement OÜ

Mary Kay muusikastuudio Autor/allikas: Pressimaterjalid

Žürii kommentaar: "Järjepideva innovaatilise lähenemise eest betoonelementide kujunduslahenduste realiseerimisel."

Eesti Ehitusinseneride Liidu eriauhinna sai Stricto Project OÜ, kes oli Riia-Vaksali tänavate tunnelite ja viadukti konstruktsioonide peaprojekteerija. Äripäeva ehitusuudiste eriauhinna sai Kindluse kooli ehituse peatöövõtja Nordecon AS.

Tänavu kahekümne teist korda korraldatud konkurss "Aasta betoonehitis" on ellu kutsutud, et tutvustada avalikkusele betooni avaraid kasutusvõimalusi ning tunnustada neid inimesi, kes on oma ideede teostamiseks kasutanud betooni. Tänavusele konkursile, kuhu sai esitada 2021. aasta jooksul tellijale üle antud betoonehitisi ja neis kasutatud konstruktsioone ja menetlusi, laekus 16 tööd.



Žüriisse kuulusid esindajad Eesti ehitusala liitudest: Eesti Arhitektide Liidust Tiit Trummal, Eesti Betooniühingust Johannes Pello, Eesti Ehitusettevõtjate Liidust Indrek Peterson, Eesti Ehitusinseneride Liidust Indrek Laul, Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidust Johann-Aksel Tarbe, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidust Enno Rebane, žürii esimees oli Aadu Kana (Kunda Nordic Tsement AS). Samuti olid žüriis esindatud ehitusajakirjanike esindajad: Äripäeva ehitusväljaannete peatoimetaja Teeli Remmelg, ajakirja "EhitusEST" peatoimetaja Liivi Tamm ning ajakirja "Betoni" peatoimetaja Maritta Koivisto.