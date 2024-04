Meelis Meri: AI suudab juba täna muusikaga teha rohkem, kui oodata oskame

"See on üsna kurb tegelikult, aga samas üsna lõbus ja naljakas. Ma ausalt öeldes ei tea, mida tulevik toob. Me kolleegiga tulime üks päev järeldusele, et see on nagu Eesti 90-ndad, kus ei teatud, mis tegelikult tuleb, mis juhtub, kes reguleerib. Mitte midagi ei saanud aru," kommenteeris Meri tehisaru tulemist loomevaldkonda.

Meri sõnul on näiteks lauljatel varsti kujundlikult vesi ahjus. Näiteks ka live-esinemisi asendavad juba hologrammid. "Miks aasta aega järjest Londonis inimesed käivad ABBAt vaatamas? Tegelikult need tüübid istuvad jalad seinal Rootsis kodus. Kaks tüüpi vajutavad nuppu ja inimesed ütlevad "hurraa"."

Live-esinemised Meri arvates aga kindlasti täiesti kuhugi ära ei kao. "Kui tuli trummimasin, siis trummarid mõtlesid, et nüüd on kööga. Kui tulid MIDI-klaverid, siis mõtlesid muusikud-pianistid, et nüüd teevad arvutid kõik asjad, aga endiselt inimesed teevad," märkis ta.

Palju hakatakse AI poolt ära tegema aga stuudio seinte vahel. Selle näitlustamiseks lasi Meelis Meri ühel AI-programmil genereerida poplugusid. "Andsin talle ainult ühe prompt'i, et tee mulle üks poplugu. Ta ise valis hääle, tausta, põhja – tegi selle loo 20 sekundiga. Mõtle, kui palju on lugudest data't üleval, ta võtab kõik selle kokku," sõnas produtsent (helinäide 3:33).

Meri lasi tehisarul teha ka paar eestikeelset lugu. Üks neist rääkis armastusest (helinäide 5:07) ja teine Kallest ja tema mootorrattast, mis kujunes Meri sõnul terve toimetuse jaoks totaalseks üllatuseks. "Sellest tuleb ma arvan järgmise R2 aastahiti üllataja," sõnas Meri (helinäide 08:26).

Lisaks on programm võimeline tegema töötlusi ehk remikse olemasolevatest lugudest. Nii sündis tehisaru käes ka hip-hop'i remiks Puuluubi ja 5miinuse eurolaulust (helinäide 6:47).