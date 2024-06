Londonis tühistati AI kirjutatud filmi esilinastus

Londonis West Endis asuv Prince Charlesi kino, mis on tuntud enda kultus- ja kunstifilmidest koosneva kava poolest, pidi eelmisel pühapäeval võõrustama filmi "The Last Screenwriter" esilinastust. Kino teatas aga enne seanssi toimumist, et filmi nad üldsuse negatiivse meelestatuse tõttu siiski ei näita.

"Tagasisides, mida me viimase 24 tunni jooksul oleme saanud, on esile kerkinud publiku mure inimkirjutaja asemele tehisintellekti kasutamise üle, mis kõneleb suuremast murekohast kogu tööstuses," seisis kino avalduses.

"The Last Screenwriter" on Šveitsi film, mille on lavastanud Peter Luisi. Film räägib loo tunnustatud stsenaristist, kelle maailm pöördub pea peale, kui ta avastab tippklassist AI stsenaariumi kirjutamise tarkvara. Peategelane taipab kiirelt, et AI mitte ainult ei küündi tema tasemeni, vaid mõistab inimest ja tema emotsioone paremini. Stsenaariumi autorlus on omistatud ChatGPT 4.0-le.

Luisi ütles, et kino tühistas linastuse peale 200 kaebuse saamist. Privaatne seanss filmimeeskonnale siiski toimub.

"Ma arvan, et inimesed ei tea selle projekti kohta piisavalt. Nad kuulevad ainult, et filmi on kirjutanud AI ja näevad selles koheselt vaenlast, mille järel suunavad nad oma viha meie peale. Kui stsenaristid võtaksid aja, et film läbi vaadata ning selle loomeprotsessi süveneda ja mõista, miks me filmi tegime, siis ma ei suuda ette kujutada, et nad mind või meid hukka mõistaksid, sest ma olen üks nende seast. Ma tegin selle filmi, et anda enda panus," rääkis režissöör.

Eelmisel aastal Hollywoodi räsinud stsenaristide streigi üheks võtmeküsimuseks oligi tehisintellekt ja selle kasutamine loometööriistana.